"Это будет самым печальным днем в истории ООН": Кислица призвал не разрешать рф голосовать в Совбезе

Сергей Кислица

В апреле этого года рф должна на месяц взять на себя голосование в Совбезе ООН. Украина выступает против этого решения.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

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Он вспомнил, как 24 февраля 2022 года, в начале полномасштабного вторжения россии, генсек ООН Антониу Гутерриш назвал это "самым печальным днем в его пребывании в должности".

"Фактически это будет самым печальным в истории ООН до 1 апреля 2023 года, когда, если справедливость не победит, россия возьмет на себя председательство в Совбезе. Достаточно насиловать правосудие и отменять Устав ООН! Ответственность прямо сейчас", — подчеркнул Кислица.

В ночное время invasion @antonioguterres называется "Средний день в его тенью"; in fact the saddest in UN history until April 1, 2023 when, unless justice prevails, Russia assumes presidency of Security Council. Stop raping justice & quashing UN Charter! Accountability now! https://t.co/DCoabbxw2t pic.twitter.com/yqEMHerF4w — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) March 6, 2023

Напомним, известный музыкант Pink Floyd Роджер Уотерс выступил в Совбезе ООН с заявлением о возможной спровоцированности нападения россии на Украину. Сергей Кислица высмеял эту позицию рокера.

Также мы писали, что на заседании Совбеза ООН, на котором обсуждалась ситуация в Украине, российский постоянный представитель прервал минуту молчания в память о погибших украинцах от российской агрессии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал участников заседания почтить память жертв агрессии россии минутой молчания.

Добавим, в Организации Объединенных Наций неожиданно призвали не запрещать российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх-2024.