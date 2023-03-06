"Это будет самым печальным днем в истории ООН": Кислица призвал не разрешать рф голосовать в Совбезе
В апреле этого года рф должна на месяц взять на себя голосование в Совбезе ООН. Украина выступает против этого решения.
Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
-
Во что инвестировать во время войны: советы эксперта
-
Игнат рассказал, где сосредоточено наибольшее количество российских ЗРК
-
В Украину удалось вернуть 8-летнего мальчика, который находился на временно оккупированной рф территории
-
Мобилизация в Украине 2023: какие специалисты получили стопроцентную бронь
-
В Днепре в одной из служб такси работает собака Бени: детали
-
Расследование завершено: мэра и депутата в Одесской области подозревают в получении взятки
-
В россии готовятся к президентским выборам: каких результатов ожидает путин
-
"ПСЖ" потерял лидера до конца сезона: футболист принял спорное решение
-
Жители столицы могут слышать звуки выстрелов в четверг: причины
-
Новая тактика: в Воздушных силах рассказали, как рф маскирует "Шахеды" от ПВО
Подробности
Он вспомнил, как 24 февраля 2022 года, в начале полномасштабного вторжения россии, генсек ООН Антониу Гутерриш назвал это "самым печальным днем в его пребывании в должности".
"Фактически это будет самым печальным в истории ООН до 1 апреля 2023 года, когда, если справедливость не победит, россия возьмет на себя председательство в Совбезе. Достаточно насиловать правосудие и отменять Устав ООН! Ответственность прямо сейчас", — подчеркнул Кислица.
В ночное время invasion @antonioguterres называется "Средний день в его тенью"; in fact the saddest in UN history until April 1, 2023 when, unless justice prevails, Russia assumes presidency of Security Council. Stop raping justice & quashing UN Charter! Accountability now! https://t.co/DCoabbxw2t pic.twitter.com/yqEMHerF4w— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) March 6, 2023
Напомним, известный музыкант Pink Floyd Роджер Уотерс выступил в Совбезе ООН с заявлением о возможной спровоцированности нападения россии на Украину. Сергей Кислица высмеял эту позицию рокера.
Также мы писали, что на заседании Совбеза ООН, на котором обсуждалась ситуация в Украине, российский постоянный представитель прервал минуту молчания в память о погибших украинцах от российской агрессии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал участников заседания почтить память жертв агрессии россии минутой молчания.
Добавим, в Организации Объединенных Наций неожиданно призвали не запрещать российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх-2024.