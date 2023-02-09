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"Краще грай на гітарі": Кислиця розкритикував проросійську заяву музиканта Pink Floyd Вотерса

9 лютого 2023 14:37
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Посол України в ООН Кислиця розкритикував проросійський виступ на Радбезі музиканта Вотерса
Український дипломат нагадав відомому рок-музиканту, як москва забороняла їхню музику за протести проти агресивної війни у Афганістані
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Відомий музикант Pink Floyd Роджер Вотерс виступив у Радбезі ООН із заявою про можливу спровокованість нападу росії на Україну. Сергій Кислиця висміяв цю позицію рокера.

Про це повідомляє видання The Guardian.

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Заява Вотерса

Музикант легендарного рок-гурту Pink Floyd Роджер Вотерс виступив на засіданні Ради безпеки ООН на запрошення російської федерації.

У своєму виступі Вотерс, давно відомий своїми проросійськими поглядами, заявив, що повномасштабна війна, розпочата росією проти України 24 лютого 2022 року, нібито "не була неспровокована", натякнувши на дії Заходу та самої України як причині війни.

Реакція Кислиці

Посол України при Організації Об’єднаних Націй Сергій Кислиця у своєму виступі розкритикував позицію Вотерса.

Кислиця нагадав, що СРСР, який 1979 року вторгся на територію Афганістану, заборонив пісні гурту Pink Floyd в країні саме через протест проти початку такої ж загарбницької війни кремля.

Він назвав лицемірством, що саме Вотерс намагається зараз відбілити чергові злочинні дії кремлівської влади, ставши черговою цеглиною в стіні російської дезінформації та пропаганди (Кислиця натякнув на легендарний альбом Pink Floyd, The Wall ("Стіна"), який був заборонений в СРСР через антивоєнну позицію гурту. — Ред.).

"Продовжуйте грати на гітарі, містере Вотерс. Це пасує вам більше, ніж читати лекції Раді безпеки про те, як виконувати свою роботу", — зазначив український дипломат.

Нагадаємо, що раніше співзасновник рок-гурту Pink Floyd, який підтримує російську агресію проти України, за ініціативою шанувальників опублікував відкритого листа до володимира путіна. В ньому Роджер Вотерс зазначив, що не має нічого проти політики очільника кремля щодо "забезпечення безпеки російськомовного населення Криму, Донецька та Луганська".

Однак британський музикант висловив своє занепокоєння можливим наступом рф в інші країни. Вотерс згадав своїх дітей та послав президента росії куди подалі.

Фото: Facebook Сергія Кислиці

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