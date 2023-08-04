Фальсификация выборов-2020 и штурм Капитолия: Трампу выдвинули обвинения

Бывший президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Сегодня, 3 августа, бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения по делу о попытках фальсифицировать результаты выборов 2020 года.

Окружной суд Вашингтона избрал ему меру пресечения. Об этом сообщает издание The New York Times.

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Сообщается, что стороны пришли к соглашению о мере пресечения — личном обязательстве. Согласно ему, Трамп не должен нарушать федеральных законов или законов штата, подписать обязательства о явке и появляться в суде после вызова.

К тому же, Трампу запрещено общаться со свидетелями по делу лично, это он может делать исключительно через своих адвокатов. На такие условия Трамп согласился.

Заметим, накануне Трампу предъявили уголовные обвинения — попытку сфальсифицировать выборы.

Суд предъявил ему обвинения по следующим пунктам:

сговор в целях обмана США;

сговор с целью фальсификации свидетельских показаний;

сговор против прав американских граждан;

препятствование и попытка препятствования разбирательству.

Следующее заседание по делу состоится 28 августа этого года.

Также сообщается, что Трамп не признал свою вину по делу штурма Капитолия в 2021 году.

Напомним, бывшему президенту США Дональду Трампу может грозить более 500 лет тюрьмы за попытку упразднить выборы в 2020 году. Такое заявление своим поклонникам сделал сам Трамп в электронном письме.

Сообщается, что Трампу выдвинули четыре пункта в расследовании событий 6 января 2021 года и за попытки удержаться у власти после того, как он проиграл Байдену на выборах.

Кроме этого, бывшему президенту выдвинули 40 пунктов за его работу с секретными материалами в Мар-а-Лаго после ухода из власти, а также 34 пункта в незаконном получении денег перед выборами в 2016 году.