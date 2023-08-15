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Трампу выдвинули обвинения по еще одному уголовному делу

15 августа 2023 12:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Трампу выдвинули обвинения по еще одному уголовному делу
Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Атланте большое жюри обвинило Дональда Трампа и 18 его сподвижников по поводу их попыток подрыва президентских выборов в 2020 году. Это историческое обвинение, содержащее 41 пункт, стало уже четвертым криминальным делом против Трампа. 

Об этом сообщает CNN.

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В сообщении говорится, что, согласно обвинению, Трамп и его соучастники "запланировали и пытались искажать результаты" выборов, после того как выборы в штате Джорджия не были выиграны им. Расследование, проведенное под руководством главного прокурора округа Фултон Фани Уиллиса, раскрывает ряд попыток сторонников экс-президента влиять на исход выборов 2020 года. 

Также сообщается, что это дело отличается от обвинений, предъявленных специальным прокурором Джеком Смитом, так как в случае возможного возвращения Трампа к власти в 2024 году, он не сможет использовать свои полномочия для оказания влияния на дело или для освобождения себя и своих сторонников от ответственности в соответствии с законодательством штата или смещения местных прокуроров.

"Трамп и другие обвиняемые, обвиняемые в этом обвинительном заключении, отказались признать, что Трамп проиграл, и они сознательно и преднамеренно присоединились к заговору с целью незаконно изменить исход выборов в пользу Трампа", — говорится в обвинительном заключении.

Напомним, что 3 августа бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения по делу о попытках фальсифицировать результаты выборов 2020 года.

Также мы сообщали, что Дональду Трампу может грозить более 500 лет тюрьмы за попытку упразднить выборы в 2020 году. Такое заявление своим поклонникам сделал сам Трамп в электронном письме.

Сообщается, что Трампу выдвинули четыре пункта в расследовании событий 6 января 2021 года и за попытки удержаться у власти после того, как он проиграл Байдену на выборах.

Кроме этого, бывшему президенту выдвинули 40 пунктов за его работу с секретными материалами в Мар-а-Лаго после ухода из власти, а также 34 пункта в незаконном получении денег перед выборами в 2016 году.

 

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