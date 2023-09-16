Трампу "сподобалась" похвала Путіна його сценарію закінчення війни в Україні

Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Президент Росії Володимир Путін позитивно висловився стосовно планів колишнього президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні. Останній своєю чергою улесливо відреагував на слова російського диктатора.

Про це повідомляє NBC.

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Скандальна заява Трампа

Як зазначає видання, російський диктатор заявив, що "чув заяви Трампа про розв'язання всіх гострих питань протягом кількох днів, зокрема, і кризи в Україні". Про це він розповів на Східному економічному форумі в Росії.

"Ми не можемо не радуватись цьому", — сказав Путін.

Своєю чергою Трамп видав, що йому сподобався коментар президента РФ. Так, це нібито свідчить про правильність його дій.

"Мені подобається, що він це сказав. Я б його посадив у кімнату. Я б запросив Зеленського в кімнату. Потім я зібрав би їх разом. І я б домовився", — заявив Трамп.

Однак експрезидент США так не відповів, як саме він хоче розв'язати питання російської агресії. Він лише додав, що "уклав би справедливу угоду для всіх".

Нагадаємо, що до президентських виборів у США залишилося понад рік, але боязнь, що посаду обійме саме Дональд Трамп вже посилюється, адже від цього буде залежати військова та фінансова допомога для України. Багато союзників вважають Трампа "нестабільним лідером".

Також ми писали, що експрезидент США Дональд Трамп обізвав чинного президента Штатів Джо Байдена і звинуватив у тому, що він тягне країну у Третю світову війну. Окрім цього, Трамп заявив, що Європа має заплатити США за зброю, відправлену в Україну.