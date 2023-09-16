Трампу "понравилась" похвала Путина его сценария окончания войны в Украине

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин положительно высказался по поводу планов бывшего президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине. Последний в свою очередь раболепно отреагировал на слова российского диктатора.

Об этом сообщает NBC.

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Как отмечает издание, российский диктатор заявил, что "слышал заявления Трампа о решении всех острых вопросов в течение нескольких дней, в том числе и кризиса в Украине". Об этом он рассказал на Восточном экономическом форуме России.

"Мы не можем не радоваться этому", — сказал Путин.

В свою очередь Трамп выдал, что ему понравился комментарий президента РФ. Так, это якобы свидетельствует о правильности его действий.

"Мне нравится, что он это сказал. Я бы его посадил в комнату. Я бы пригласил Зеленского в комнату. Потом я бы собрал их вместе. И я бы договорился", — заявил Трамп.

Однако экс-президент США так и не ответил, как он хочет решить вопрос российской агрессии. Он лишь добавил, что "заключил бы справедливое соглашение для всех".

Напомним, что до президентских выборов в США осталось больше года, но боязнь, что должность займет именно Дональд Трамп уже усиливается, ведь от этого будет зависеть военная и финансовая помощь для Украины. Многие союзники считают Трампа "нестабильным лидером".

Также мы писали, что экс-президент США Дональд Трамп обозвал действующего президента Штатов Джо Байдена и обвинил в том, что он тянет страну в Третью мировую войну. Кроме этого, Трамп заявил, что Европа должна заплатить США за оружие, отправленное в Украину.