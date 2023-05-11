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Трамп зробив різку заяву щодо американської допомоги Україні

11 травня 2023 09:14
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Трамп зробив різку заяву щодо американської допомоги Україні
Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: Reuters/Brian Snyder/File Photo
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

45-ий президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що після своєї перемоги на виборах-2024 не поспішатиме з обіцянками допомоги Україні. У США, за словами Трампа, уже не вистачає боєприпасів для самих себе.

Про це повідомляє телеканал CNN.

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На дебатах у Нью-Гемпширі, які фактично розпочали президентські перегони перед виборами-2024, Дональд Трамп заявив, що після своєї перемоги не поспішатиме обіцяти допомогу Україні.

Сполучені Штати, упевнений експрезидент, і так надають досить багато військової та іншої допомоги.

Не вистачає самим

За словами Трампа, допомога Україні позначилася на власній боєздатності США.

"Ми роздаємо так багато боєприпасів, що у нас зараз не вистачає їх для себе", запевняв представник Республіканської партії.

При цьому Дональд Трамп заявив, що хоче, аби допомогу Україні, зокрема, фінансову, збільшили європейські партнери.

Нагадаємо, що Трамп на тих же дебатах відмовився відповідати на питання, чи вважає він президента Росії Володимира Путіна військовим злочинцем.

Він пояснив, що це тільки погіршить можливий переговорний процес щодо війни в Україні.

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