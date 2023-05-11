Трамп не захотів визнати Путіна військовим злочинцем
Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відмовився визнавати Володимира Путіна військовим злочинцем. Це зашкодить можливим переговорам, упевнений Трамп.
Про це повідомляє телеканал CNN.
Путін — військовий злочинець чи ні
На дебатах, які фактично розпочали президентські перегони перед виборами-2024, Дональд Трамп відмовився відповідати на питання, чи вважає він президента Росії Володимира Путіна військовим злочинцем.
"Я не думаю, що це питання варто зараз обговорювати", — тільки і зміг відповісти Трамп.
Трамп пояснив свою логіку
Колишній президент США пояснив, чому не поспішає із такими визначеннями.
Це, на думку Дональда Трампа, тільки погіршить можливий переговірний процес щодо війни в Україні.
"Якщо ви говоритимете, що він воєнний злочинець, буде набагато важче укласти угоду", — упевнений експрезидент Сполучених Штатів.
Щодо ж самих звинувачень, то тут Трамп наголосив, що вони повинні обговорювати, але не зараз, а пізніше.
Нагадаємо, що у березні Трамп заявив, що заради збереження миру у Європі Росії слід було дозволити відібрати частину українських територій.