Трамп не захотів визнати Путіна військовим злочинцем

45-ий президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters/Brian Snyder/File Photo

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відмовився визнавати Володимира Путіна військовим злочинцем. Це зашкодить можливим переговорам, упевнений Трамп.

Про це повідомляє телеканал CNN.

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На дебатах, які фактично розпочали президентські перегони перед виборами-2024, Дональд Трамп відмовився відповідати на питання, чи вважає він президента Росії Володимира Путіна військовим злочинцем.

"Я не думаю, що це питання варто зараз обговорювати", — тільки і зміг відповісти Трамп.

Трамп пояснив свою логіку

Колишній президент США пояснив, чому не поспішає із такими визначеннями.

Це, на думку Дональда Трампа, тільки погіршить можливий переговірний процес щодо війни в Україні.

"Якщо ви говоритимете, що він воєнний злочинець, буде набагато важче укласти угоду", — упевнений експрезидент Сполучених Штатів.

Щодо ж самих звинувачень, то тут Трамп наголосив, що вони повинні обговорювати, але не зараз, а пізніше.

Нагадаємо, що у березні Трамп заявив, що заради збереження миру у Європі Росії слід було дозволити відібрати частину українських територій.