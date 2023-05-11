Трамп сделал резкое заявление по поводу американской помощи Украине

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters/Brian Snyder/File Photo

45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что после своей победы на выборах-2024 не спешит с обещаниями помощи Украине. У США, по словам Трампа, уже не хватает боеприпасов для самих себя.

Об этом сообщает телеканал CNN.

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На дебатах в Нью-Хэмпшире, фактически начавших президентскую гонку перед выборами-2024, Дональд Трамп заявил, что после своей победы не будет спешить обещать помощь Украине.

Соединенные Штаты, уверен экс-президент, и так оказывают достаточно много военной и другой помощи.

Не хватает самим

По словам Трампа, помощь Украине сказалась на собственной боеспособности США.

"Мы раздаем так много боеприпасов, что у нас сейчас не хватает их для себя", — уверял представитель Республиканской партии.

При этом Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы помощь Украине, в частности финансовую, увеличили европейские партнеры.

Напомним, что Трамп на тех же дебатах отказался отвечать на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина военным преступником.

Он объяснил, что это только усугубит возможный переговорный процесс относительно войны в Украине.