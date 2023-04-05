Трамп зробив низку заяв після суду в Манхеттені: ЗМІ розвінчали його брехню

Дональд Трамп в суді

Після судового засідання експрезидент США Дональд Трамп повернувся у свою резиденцію у Флориді, де зробив низку заяв проти демократів і нинішньої влади. У CNN спростували частину цих заяв.

Про це пише видання CNN.

Читайте також:

Після судового засідання у Нью-Йорку експрезидент США Дональд Трамп прилетів у Флориду, де у своїй резиденції Мар-а-Лаго зробив кілька різких заяв.

ЗМІ зазначили, що частина фактів з цих заяв, не відповідають дійсності.

Фінансування окружного прокурора

Зокрема, Трамп заявив, що відомий мільярдер Джордж Сорос фінансував окружного прокурора Елвіна Брегга, який притягнув експрезидента США до відповідальності.

У CNN, розвінчуючи цей міф, зазначили, що Сорос не робив жодних пожертв на передвиборчу кампанію Брегга 2021 року.

Разом з тим, мільярдер дійсно опосередковано підтримав цього окружного прокурора. Сорос був головним донором комітету ліберальних політичних дій, Color of Change PAC, який стверджував, що витратив трохи більше 500 тисяч доларів США на підтримку кандидатури Брегга.

Президентські документи

Також Трамп заявив, коментуючи знайдені у нього документи з Білого дому, що це звичайна практика — забирати після президентської каденції якісь речі з Білого дому, зокрема, документи. За словами Трампа, це нібито робили його попередники — Обама, обидва Буші, Картер і Рейган.

Журналісти CNN нагадали минулорічну заяву Національного управління архівів і документів, в якій було сказано, що після ухвалення 1981 року відповідний закон, уся президентська документація автоматично потрапляла до цього управління після завершення терміну президентства тієї чи іншої особи.

Найбільша інфляція за 60 років

Крім того, за словами Трампа, зараз у США спостерігається найбільша за понад 60 років інфляція.

У матеріалі CNN йдеться про те, що насправді у червні 2022 року річна інфляція сягнула найвищого рівня з кінця 1981 року — 9,1%.

"41 рік не округлюється до 60, а тим паче до понад 60 років", — зазначили журналісти видання.

Нагадаємо, проти Трампа було висунуто понад 30 пунктів, пов'язаних із бізнес-шахрайством. Він звинувачень не визнає.

Фото: Reuters