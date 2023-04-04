Які обвинувачення інкримінують Трампу

45 президент США Дональд Трамп

Окружний прокурор Манхеттена Елвін Брегг прилюднив заяву, в якій описав обвинувачення, висунені проти 45-го президента США Дональда Трампа у справі про виплати колишній порноакторці.

Про це йдеться у тексті заяви, які розповсюдили ЗМІ.

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Його звинувачують у фальсифікації ділової документації Нью-Йорка з метою "приховування інформації, що може завдати шкоди, та незаконної діяльності від американських виборців до і після виборів 2016 року".

"Трамп доклав чимало зусиль, щоб приховати ці дії, внісши десятки неправдивих записів у ділову документацію, щоб приховати злочинну діяльність, зокрема спроби порушити виборче законодавство штату і федеральне законодавство", — завив окружний прокурор Манхеттена.

В обвинувальному акті вказують три епізоди, які підтверджують існування цієї схеми:

колишньому швейцару готелю Trump Tower через підставну компанію було заплачено 30 тисяч доларів, щоб він не розповів про нібито позашлюбну дитину Трампа;

неназваній жінці через ту ж компанію було заплачено 150 тисяч доларів, яка стверджувала, що мала сексуальні стосунки з Трампом

юридичний радник Трампа за 12 днів до президентських виборів переказав 130 тисяч доларів адвокату порноакторки через підставну компанію.

Що загрожує Трампу

Усі ці обвинувачення — це кримінальні правопорушення найменшого ступеня тяжкості. За законодавством Нью-Йорка, за кожне загрожує до чотирьох років в'язниці.

Після того, як Дональд Трампу зачитали звинувачення, він залишив залу суду. Найімовірніше, Трампа було відпущено з суду під особисте зобов'язання. Зауважимо, що залишаючи залу суду Трамп не зробив жодних заяв. Він відразу відправився до свого кортежу.

Нагадаємо, 30 березня велике журі присяжних у суді Нью-Йорка звинуватило Трампа за виплату 130 тисяч доларів актрисі Стормі Деніелс. Проти Трампа висунуто понад 30 пунктів, пов'язаних із бізнес-шахрайством. Трамп звинувачень не визнає.

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