Трамп сделал ряд заявлений после суда в Манхэттене: СМИ развенчали его ложь

Дональд Трамп в суде

После судебного заседания экспрезидент США Дональд Трамп вернулся в свою резиденцию во Флориде, где сделал ряд заявлений против демократов и нынешней власти. В CNN опровергли часть этих заявлений.

Об этом пишет издание CNN.

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После судебного заседания в Нью-Йорке экспрезидент США Дональд Трамп прилетел во Флориду, где в своей резиденции Мар-а-Лаго сделал несколько резких заявлений.

СМИ отметили, что часть фактов из этих заявлений не соответствуют действительности.

Финансирование окружного прокурора

В частности, Трамп заявил, что известный миллиардер Джордж Сорос финансировал окружного прокурора Элвина Брэгга, привлекшего экспрезидента США к ответственности.

В CNN, развенчивая этот миф, отметили, что Сорос не делал никаких пожертвований на предвыборную кампанию Брэгга в 2021 году.

Вместе с тем миллиардер действительно косвенно поддержал этого окружного прокурора. Сорос был главным донором комитета либеральных политических действий, Color of Change PAC, утверждавший, что потратил чуть более 500 тысяч долларов США на поддержку кандидатуры Брэгга.

Президентские документы

Также Трамп заявил, комментируя найденные у него документы из Белого дома, что это обычная практика — забирать после президентской каденции какие-либо вещи из Белого дома, в частности, документы. По словам Трампа, это якобы делали его предшественники – Обама, оба Буша, Картер и Рейган.

Журналисты CNN напомнили прошлогоднее заявление Национального управления архивов и документов, в котором было сказано, что после принятия 1981 соответствующого закона, вся президентская документация автоматически попадала в это управление после окончания срока президентства того или иного лица.

Самая большая инфляция за 60 лет

Кроме того, по словам Трампа, сейчас в США наблюдается самая большая за более чем 60 лет инфляция.

В материале CNN говорится, что на самом деле в июне 2022 года годовая инфляция достигла самого высокого уровня с конца 1981 года — 9,1%.

"41 год не округляется до 60, а тем более более 60 лет", — отметили журналисты издания.

Напомним, против Трампа было выдвинуто более 30 пунктов, связанных с бизнес-мошенничеством. Он обвинений не признает.

Фото: Reuters