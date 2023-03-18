Трамп заявив, що його хочуть заарештувати наступного тижня

Дональд Трамп

Колишній президент США Дональд Трамп написав на власній соціальній платформі Truth Social, що його хочуть заарештувати наступного тижня. За його словами, це відбудеться через кримінальну справу, яка пов'язана з виплатою грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс.

Про це повідомляє The Guardian.

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Нещодавно Трамп закликав своїх прихильників до протестів, якщо проти нього буде висунуто звинувачення в будь-якому з численних кримінальних розслідувань у Нью-Йорку та федеральними органами влади щодо його поведінки.

Сьогодні, 18 березня, Трамп написав: "Поверніть нашу націю".

У Нью-Йорку команда окружного прокурора Манхеттена Елвіна Брегга розслідує справу про приховування грошей, і очікується, що Трампу можуть висунути звинувачення вже наступного тижня.

Без будь-якого офіційного підтвердження ймовірності або термінів висунення будь-яких звинувачень, Трамп розмістив у соціальній мережі повідомленні, в якому говорив про себе в третій особі.

"Беззаперечний лідер республіканських кандидатів і колишній президент Сполучених Штатів Америки буде заарештований у вівторок наступного тижня", — написав Трамп.

Правоохоронці в Нью-Йорку проводять підготовчі заходи з безпеки на випадок, якщо Трампу можуть бути пред'явлені звинувачення.

Не було публічно оголошено жодних часових рамок для таємної роботи великого журі у цій справі, включно з будь-яким потенційним голосуванням щодо того, чи висувати звинувачення Трампу.

Колишній президент США не надав жодних подробиць про те, звідки він дізнався про очікуваний арешт.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп не повідомив про велику кількість подарунків від лідерів іноземних держав. Їхню загальну вартість оцінюють у близько 291 тисячі доларів.

Також ми писали, що відеохостинг YouTube розблокував акаунт експрезидента США Дональда Трампа. Його було заблоковано ще два роки тому.