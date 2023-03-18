Трамп приховав подарунки від лідерів іноземних держав на суму понад 290 тисяч доларів
Колишній президент США Дональд Трамп не повідомив про велику кількість подарунків від лідерів іноземних держав. Їхню загальну вартість оцінюють у близько 291 тисячі доларів.
Про це йдеться у документі палати представників США, пише The Guardian.
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Деталі
Викриття стало частиною доповіді демократів у Комітеті з нагляду Палати представників. У звіті детально описано численні незареєстровані предмети, серед яких 16 подарунків із Саудівської Аравії загальною вартістю понад 45 000 доларів, включаючи кинджал вартістю до 24 000 доларів, і 17 подарунків з Індії, включаючи дорогі запонки, вазу та модель Тадж-Махала за 4600 доларів.
Закон про іноземні подарунки та нагороди вимагає, щоб про подарунки вартістю понад 480 доларів, які іноземні посадовці дарують президенту, віцепрезиденту та їхнім сім'ям, повідомлялося в Державний департамент. Трамп та його родина повідомили про меншу кількість, ніж про ту, яку повідомляли попередні президенти.
Головний демократ у комітеті Джеймі Раскін заявив, що ці висновки свідчать про "зухвале нехтування верховенством права і систематичне зловживання з великими подарунками".
Федеральні чиновники не змогли знайти картину Трампа в натуральну величину, яка, згідно з внутрішнім листуванням Білого дому, була замовлена президентом Сальвадору і доставлена в посольство США в Сальвадорі в якості подарунка Трампу напередодні виборів 2020 року. Згідно з повідомленням, посол попередив американських чиновників про подарунок та попросив допомоги в його доставленні.
До того ж у звіті йдеться про те, що в Національному управлінні архівів і документації та Адміністрації загальних служб "немає жодних записів про те, куди поділася картина", але деякі записи свідчать про те, що вона могла бути перевезена до Флориди.
Тисячі доларів у вигляді ключок для гольфу, подарованих Трампу в 2018 і 2019 роках Сіндзо Абе, тодішнім прем'єр-міністром Японії, також зникли безвісти.
Нагадаємо, перемога Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року знищить двопартійну підтримку України в США. Це, на думку ексгенсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, стане справжньою капітуляцією перед росією.
Також ми писали, що відеохостинг YouTube розблокував акаунт експрезидента США Дональда Трампа. Його було заблоковано ще два роки тому.