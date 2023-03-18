Дональд Трамп

Колишній президент США Дональд Трамп не повідомив про велику кількість подарунків від лідерів іноземних держав. Їхню загальну вартість оцінюють у близько 291 тисячі доларів.

Про це йдеться у документі палати представників США, пише The Guardian.

Деталі

Викриття стало частиною доповіді демократів у Комітеті з нагляду Палати представників. У звіті детально описано численні незареєстровані предмети, серед яких 16 подарунків із Саудівської Аравії загальною вартістю понад 45 000 доларів, включаючи кинджал вартістю до 24 000 доларів, і 17 подарунків з Індії, включаючи дорогі запонки, вазу та модель Тадж-Махала за 4600 доларів.

Закон про іноземні подарунки та нагороди вимагає, щоб про подарунки вартістю понад 480 доларів, які іноземні посадовці дарують президенту, віцепрезиденту та їхнім сім'ям, повідомлялося в Державний департамент. Трамп та його родина повідомили про меншу кількість, ніж про ту, яку повідомляли попередні президенти.

Головний демократ у комітеті Джеймі Раскін заявив, що ці висновки свідчать про "зухвале нехтування верховенством права і систематичне зловживання з великими подарунками".

У звіті йдеться, що хоча Білий дім і повідомив Державний департамент про деякі подарунки в період між 2017 і 2019 роками, однак він не повідомив про понад 100 іноземних подарунків загальною вартістю понад 250 000 доларів.

Федеральні чиновники не змогли знайти картину Трампа в натуральну величину, яка, згідно з внутрішнім листуванням Білого дому, була замовлена президентом Сальвадору і доставлена в посольство США в Сальвадорі в якості подарунка Трампу напередодні виборів 2020 року. Згідно з повідомленням, посол попередив американських чиновників про подарунок та попросив допомоги в його доставленні.

До того ж у звіті йдеться про те, що в Національному управлінні архівів і документації та Адміністрації загальних служб "немає жодних записів про те, куди поділася картина", але деякі записи свідчать про те, що вона могла бути перевезена до Флориди.

Тисячі доларів у вигляді ключок для гольфу, подарованих Трампу в 2018 і 2019 роках Сіндзо Абе, тодішнім прем'єр-міністром Японії, також зникли безвісти.

Нагадаємо, перемога Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року знищить двопартійну підтримку України в США. Це, на думку ексгенсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, стане справжньою капітуляцією перед росією.

Також ми писали, що відеохостинг YouTube розблокував акаунт експрезидента США Дональда Трампа. Його було заблоковано ще два роки тому.