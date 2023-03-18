Трамп заявил, что его хотят арестовать на следующей неделе

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп написал на собственной социальной платформе Truth Social, что его хотят арестовать на следующей неделе. По его словам, это произойдет из-за уголовного дела, которое связано с выплатой денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс.

Об этом сообщает The Guardian.

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Недавно Трамп призвал своих сторонников к протестам, если против него будет выдвинуто обвинение в любом из многочисленных уголовных расследований в Нью-Йорке и федеральными органами власти в отношении его поведения.

Сегодня, 18 марта, Трамп написал: "Верните нашу нацию".

В Нью-Йорке команда окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга расследует дело о сокрытии денег, и ожидается, что Трампу могут предъявить обвинения уже на следующей неделе.

Без какого-либо официального подтверждения вероятности или сроков предъявления каких-либо обвинений, Трамп разместил в социальной сети уведомление, в котором говорил о себе в третьем лице.

"Бесспорный лидер республиканских кандидатов и бывший президент Соединенных Штатов Америки будет арестован во вторник на следующей неделе", — написал Трамп.

Правоохранители в Нью-Йорке проводят подготовительные меры по безопасности на случай, если Трампу могут быть предъявлены обвинения.

Не было публично объявлено никаких временных рамок для тайной работы великого жюри по этому делу, включая какое-либо потенциальное голосование относительно того, выдвигать ли обвинения Трампу.

Бывший президент США не предоставил никаких подробностей о том, откуда он узнал об ожидаемом аресте.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп не сообщил о большом количестве подарков от лидеров иностранных государств. Их общую стоимость оценивают около 291 тысячи долларов.

Также мы писали, что видеохостинг YouTube разблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа. Он был заблокирован еще два года назад.