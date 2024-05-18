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Трамп вимагатиме проведення тесту на допінг перед дебатами з Байденом

18 травня 2024 16:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Трамп вимагатиме проведення тесту на допінг перед дебатами з Байденом
Кандидат в президенти США Дональд Трамп та президент Джо Байден. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що вимагатиме тест на допінг перед дебатами з Джо Байденом. Він вважає, що американський лідер може виступати під стимулюючими препаратами.

Відповідну заяву Дональд Трамп зробив під час виступу на заході республіканців у штаті Міннесота, передає журналістка Ліббі Дін у соцмережі X у суботу, 18 травня.

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Трамп наголосив, що вимагатиме здати тест на стимулюючі препарати.

"Я не хочу, щоб він прийшов, як у "Посланні про становище країни". Він був під кайфом, як повітряний змій. Я запитав: "Це там Джо? До кінця вечора він був виснажений, так? Ні, ми будемо вимагати тест на препарати", — додав він.

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Допис Ліббі Дін. Фото: скриншот

Зазначимо, що Трамп і Байден раніше погодилися провести два раунди телевізійних дебатів — у червні на CNN та у вересні на ABC News.

Нагадаємо, Дональд Трамп зробив нову заяву щодо війни Росії проти України. Він впевнений, що зможе закінчити бойові дії ще перед входом до кабінету американського лідера.

Також стали відомі можливі деталі стратегії Дональда Трампа стосовно ситуації в Україні. Ймовірно, він врахує її у своєму плані для майбутніх президентських виборів.

Джо Байден
США
дебати
Дональд Трамп
президент

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