Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Трамп відреагував на прохання про дебати з Байденом arrow

Трамп відреагував на прохання про дебати з Байденом

16 травня 2024 00:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Трамп відреагував на прохання про дебати з Байденом
Колишній президент США Дональд Трамп та нинішній американський лідер Джо Байден. Фото: REUTERS/Джонатан Ернст
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп погодився на передвиборчі дебати з американським лідером Джо Байденом. Таким чином, згодні обидва кандидати.

Про це повідомляє CNN у середу, 15 травня.

Читайте також:

Дебати Байдена й Трампа

У відповідь на запитання журналіста щодо дебатів Трамп заявив: "Так, я прийму пропозицію". 

Крім того, Байден теж відповів згодою, про що він повідомив в соцмережі Х.

"Я отримав і прийняв запрошення від CNN на дебати 27 червня. З вами, Дональде. Як ви сказали: будь-де, будь-коли, в будь-якому місці", — зазначив американський президент.

Чи відбудуться дебати Байдена і Трампа
Скриншот повідомлення зі сторінки в соцмережі Х Джо Байдена

Дебати відбудуться в два раунди: перший — 27 червня в Атланті, штат Джорджія, США, організатором яких буде CNN; другий — 10 вересня, який транслюватимуть на телеканалі ABC News.

Як відомо, президентські вибори в США заплановані на 5 листопада 2024 року. До 6 січня мають підрахувати голоси виборців, а 20 січня 2025 року відбудеться інавгурація новообраного президента.

Нагадаємо, що на початку квітня провідні американські ЗМІ закликали кандидатів у президенти США Джо Байдена та Дональда Трампа провести дебати перед загальними виборами.

Також нещодавно ЗМІ повідомили, що Байден може зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів вже влітку. Відома ймовірна причина.

Джо Байден
США
вибори
дебати
Дональд Трамп

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників