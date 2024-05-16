Трамп відреагував на прохання про дебати з Байденом

Колишній президент США Дональд Трамп та нинішній американський лідер Джо Байден. Фото: REUTERS/Джонатан Ернст

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп погодився на передвиборчі дебати з американським лідером Джо Байденом. Таким чином, згодні обидва кандидати.

Про це повідомляє CNN у середу, 15 травня.

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У відповідь на запитання журналіста щодо дебатів Трамп заявив: "Так, я прийму пропозицію".

Крім того, Байден теж відповів згодою, про що він повідомив в соцмережі Х.

"Я отримав і прийняв запрошення від CNN на дебати 27 червня. З вами, Дональде. Як ви сказали: будь-де, будь-коли, в будь-якому місці", — зазначив американський президент.

Скриншот повідомлення зі сторінки в соцмережі Х Джо Байдена

Дебати відбудуться в два раунди: перший — 27 червня в Атланті, штат Джорджія, США, організатором яких буде CNN; другий — 10 вересня, який транслюватимуть на телеканалі ABC News.

Як відомо, президентські вибори в США заплановані на 5 листопада 2024 року. До 6 січня мають підрахувати голоси виборців, а 20 січня 2025 року відбудеться інавгурація новообраного президента.

Нагадаємо, що на початку квітня провідні американські ЗМІ закликали кандидатів у президенти США Джо Байдена та Дональда Трампа провести дебати перед загальними виборами.

Також нещодавно ЗМІ повідомили, що Байден може зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів вже влітку. Відома ймовірна причина.