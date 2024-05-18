Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Трамп потребует проведения теста на допинг перед дебатами с Байденом arrow

Трамп потребует проведения теста на допинг перед дебатами с Байденом

18 мая 2024 16:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Трамп потребует проверить Байдена на допинг
Кандидат в президенты США Дональд Трамп и президент Джо Байден. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что потребует тест на допинг перед дебатами с Джо Байденом. Он считает, что американский лидер может выступать под стимулирующими препаратами.

Соответствующее заявление Дональд Трамп сделал во время выступления на мероприятии республиканцев в штате Миннесота, передает журналист Либби Дин в соцсети X в субботу, 18 мая.

Читайте также:

Тест на допинг

Трамп подчеркнул, что потребует сдать тест на стимулирующие препараты.

"Я не хочу, чтобы он пришел, как в "Послании о положении страны". Он был под кайфом, как воздушный змей. Я спросил: "Это там Джо? К концу вечера он был измотан, да? Нет, мы будем требовать тест на препараты", — добавил он.

null
Пост Либби Дин. Фото: скриншот

Отметим, что Трамп и Байден ранее согласились провести два раунда телевизионных дебатов — в июне на CNN и в сентябре на ABC News.

Напомним, Дональд Трамп сделал новое заявление о войне России против Украины. Он уверен, что сможет окончить боевые действия еще перед входом в кабинет американского лидера.

Также стали известны возможные детали стратегии Дональда Трампа по ситуации в Украине. По всей вероятности, он учтет ее в своем плане для предстоящих президентских выборов.

Джо Байден
США
дебаты
Дональд Трамп
президент

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников