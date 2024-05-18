Трамп потребует проверить Байдена на допинг

Кандидат в президенты США Дональд Трамп и президент Джо Байден. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что потребует тест на допинг перед дебатами с Джо Байденом. Он считает, что американский лидер может выступать под стимулирующими препаратами.

Соответствующее заявление Дональд Трамп сделал во время выступления на мероприятии республиканцев в штате Миннесота, передает журналист Либби Дин в соцсети X в субботу, 18 мая.

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Тест на допинг

Трамп подчеркнул, что потребует сдать тест на стимулирующие препараты.

"Я не хочу, чтобы он пришел, как в "Послании о положении страны". Он был под кайфом, как воздушный змей. Я спросил: "Это там Джо? К концу вечера он был измотан, да? Нет, мы будем требовать тест на препараты", — добавил он.

Пост Либби Дин. Фото: скриншот

Отметим, что Трамп и Байден ранее согласились провести два раунда телевизионных дебатов — в июне на CNN и в сентябре на ABC News.

Напомним, Дональд Трамп сделал новое заявление о войне России против Украины. Он уверен, что сможет окончить боевые действия еще перед входом в кабинет американского лидера.

Также стали известны возможные детали стратегии Дональда Трампа по ситуации в Украине. По всей вероятности, он учтет ее в своем плане для предстоящих президентских выборов.