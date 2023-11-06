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Трамп ответил Зеленскому на приглашение приехать в Украину

6 ноября 2023 23:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Трамп ответил Зеленскому на приглашение приехать в Украину
Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: Flickr
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Скандальный экс-президент США Дональд Трамп ответил президенту Владимиру Зеленскому на предложение приехать в Украину. По его словам, это сейчас неуместно.

Об этом сообщает Newsmax.

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Так, Трамп отклонил приглашение Зеленского приехать в Украину, чтобы убедиться в ошибочности мнения о том, что можно положить конец войне за сутки.

"Я с большим уважением отношусь к президенту Зеленскому, но считаю, что сейчас было бы некстати ехать в Украину", — заявил экс-президент США.

По его словам, сейчас с украинским лидером "ведет дело" Администрация президента США Джо Байдена, поэтому Трамп не хочет прибегать к "конфликту интересов".

Напомним, что Зеленский отреагировал на слова Трампа, который в марте 2023 года отметил, что в случае его новой каденции на посту Президента США он якобы сможет остановить войну в Украине "за 24 часа".

Украинский лидер заявил, что ему хватит 24 минуты объяснить Дональду Трампу, что войну так легко не закончить. Однако для этого тот должен принять приглашение и приехать в Украину.

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