Трамп відмовився відповідати, чи бажає він перемоги Україні

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Фото: Reuters/Damien Storan

Експрезидент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив заяву щодо можливого завершення війни, розв'язаної Росією. Він відмовився бажати перемоги Україні, заявивши, що хоче, аби українці і росіяни перестали помирати.

Про це повідомляє телеканал CNN.

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Перемоги і поразки

Дональд Трамп взяв участь у дебатах в Нью-Гемпширі, які фактично розпочали президентські перегони 2024 року.

На цих дебатах, відповідаючи на питання те, чи бажає він перемоги Україні, Трамп ухилився від прямої відповіді.

"Я не думаю з точки зору перемоги і поразки", — заявив колишній президент США, наголосивши, що просто хоче врегулювати усю цю ситуацію.

Треба просто перестати помирати

Трамп заявив, що хоче лише одного - аби усі, і українці, і росіяни, перестали помирати на цій війні.

"І я зроблю це за 24 години", — знову запевнив Трамп.

Нагадаємо, що Трамп на тих же дебатах відмовився відповідати на питання, чи вважає він президента Росії Володимира Путіна військовим злочинцем.

Він пояснив, що це тільки погіршить можливий переговорний процес щодо війни в Україні.