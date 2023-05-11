Трамп отказался отвечать, желает ли он победы Украине

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Фото: Reuters/Damien Storan

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал заявление о возможном завершении войны, развязанной Россией. Он отказался желать победы Украине, заявив, что хочет, чтобы украинцы и россияне перестали умирать.

Об этом сообщает телеканал CNN.

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Победы и поражения

Дональд Трамп принял участие в дебатах в Нью-Хэмпшире, которые фактически начали президентскую гонку 2024 года.

На этих дебатах, отвечая на вопрос, желает ли он победы Украине, Трамп уклонился от прямого ответа.

"Я не думаю с точки зрения победы и поражения", — заявил бывший президент США, подчеркнув, что просто хочет урегулировать всю эту ситуацию.

Надо просто перестать умирать

Трамп заявил, что хочет только одного — чтобы все, и украинцы, и россияне, перестали умирать на этой войне.

"И я сделаю это за 24 часа", — снова заверил Трамп.

Напомним, что Трамп на тех же дебатах отказался отвечать на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина военным преступником.

Он объяснил, что это только усугубит возможный переговорный процесс по войне в Украине.