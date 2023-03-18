Трамп скрыл подарки от лидеров иностранных государств на сумму более 290 тысяч долларов

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп не сообщил о большом количестве подарков от лидеров иностранных государств. Их общую стоимость оценивают в около 291 тысячи долларов.

Об этом говорится в документе палаты представителей США, пишет The Guardian.

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Разоблачение стало частью доклада демократов в Комитете по надзору Палаты представителей. В отчете подробно описаны многочисленные незарегистрированные предметы, среди которых 16 подарков из Саудовской Аравии общей стоимостью более 45 000 долларов, включая кинжал стоимостью до 24 000 долларов, и 17 подарков из Индии, включая дорогие запонки, вазу и модель Тадж-Махала за 4 600 долларов.

Закон об иностранных подарках и наградах требует, чтобы о подарках стоимостью более 480 долларов, которые иностранные чиновники дарят президенту, вице-президенту и их семьям, сообщалось в Государственный департамент. Трамп и его семья сообщили о меньшем количестве, чем о том, которое сообщали предыдущие президенты.

Главный демократ в комитете Джейми Раскин заявил, что эти выводы свидетельствуют о "дерзком пренебрежении верховенством права и систематическом злоупотреблении с большими подарками".

В отчете говорится, что хотя Белый дом и сообщил Государственный департамент о некоторых подарках в период между 2017 и 2019 годами, однако он не сообщил о более чем 100 иностранных подарках общей стоимостью более 250 000 долларов.

Федеральные чиновники не смогли найти картину Трампа в натуральную величину, которая, согласно внутренней переписке Белого дома, была заказана президентом Сальвадора и доставлена в посольство США в Сальвадоре в качестве подарка Трампу в преддверии выборов 2020 года. Согласно сообщению, посол предупредил американских чиновников о подарке и попросил помощи в его доставке.

К тому же в отчете говорится, что в Национальном управлении архивов и документации и Администрации общих служб "нет никаких записей о том, куда делась картина", но некоторые записи свидетельствуют о том, что она могла быть перевезена во Флориду.

Тысячи долларов в виде клюшек для гольфа, подаренных Трампу в 2018 и 2019 годах Синдзо Абэ, тогдашним премьер-министром Японии, также пропали без вести.

Напомним, победа Дональда Трампа на президентских выборах 2024 уничтожит двухпартийную поддержку Украины в США. Это, по мнению экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, станет настоящей капитуляцией перед россией.

Также мы писали, что видеохостинг YouTube разблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа. Он был заблокирован еще два года назад.