Трамп скрыл подарки от лидеров иностранных государств на сумму более 290 тысяч долларов
Бывший президент США Дональд Трамп не сообщил о большом количестве подарков от лидеров иностранных государств. Их общую стоимость оценивают в около 291 тысячи долларов.
Об этом говорится в документе палаты представителей США, пишет The Guardian.
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Разоблачение стало частью доклада демократов в Комитете по надзору Палаты представителей. В отчете подробно описаны многочисленные незарегистрированные предметы, среди которых 16 подарков из Саудовской Аравии общей стоимостью более 45 000 долларов, включая кинжал стоимостью до 24 000 долларов, и 17 подарков из Индии, включая дорогие запонки, вазу и модель Тадж-Махала за 4 600 долларов.
Закон об иностранных подарках и наградах требует, чтобы о подарках стоимостью более 480 долларов, которые иностранные чиновники дарят президенту, вице-президенту и их семьям, сообщалось в Государственный департамент. Трамп и его семья сообщили о меньшем количестве, чем о том, которое сообщали предыдущие президенты.
Главный демократ в комитете Джейми Раскин заявил, что эти выводы свидетельствуют о "дерзком пренебрежении верховенством права и систематическом злоупотреблении с большими подарками".
Федеральные чиновники не смогли найти картину Трампа в натуральную величину, которая, согласно внутренней переписке Белого дома, была заказана президентом Сальвадора и доставлена в посольство США в Сальвадоре в качестве подарка Трампу в преддверии выборов 2020 года. Согласно сообщению, посол предупредил американских чиновников о подарке и попросил помощи в его доставке.
К тому же в отчете говорится, что в Национальном управлении архивов и документации и Администрации общих служб "нет никаких записей о том, куда делась картина", но некоторые записи свидетельствуют о том, что она могла быть перевезена во Флориду.
Тысячи долларов в виде клюшек для гольфа, подаренных Трампу в 2018 и 2019 годах Синдзо Абэ, тогдашним премьер-министром Японии, также пропали без вести.
Напомним, победа Дональда Трампа на президентских выборах 2024 уничтожит двухпартийную поддержку Украины в США. Это, по мнению экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, станет настоящей капитуляцией перед россией.
Также мы писали, что видеохостинг YouTube разблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа. Он был заблокирован еще два года назад.