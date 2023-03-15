Політика Трампа означає капітуляцію перед росією, — ексгенсек НАТО Расмуссен

Шкідливим для України є навіть висунення Дональда Трампа кандидатом в президенти

Перемога Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року знищить двопартійну підтримку України в США. Це, на думку ексгенсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, стане справжньою капітуляцією перед росією.

Про це повідомляє видання Politico.

Трамп — це капітуляція

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен зазначив, що діяльність Дональда Трампа у випадку його повернення у Білий дім на посаду президента США зруйнує двопартійну підтримку України.

Расмуссен назвав позицію Трампа щодо російсько-української війни справжньою капітуляцією.

Негатив від самої президентської кампанії

Колишній генсек НАТО, який прилетів до Вашингтона для зустрічі із конгресменами щодо питань військової допомоги Україні, заявив, що поганим для України є навіть не перемога, а саме можливе висунення Трампа на президентські вибори від Республіканської партії.

"Я називаю це геополітичною катастрофою, якщо Трампа висунуть, тому що вплив його кампанії буде руйнівним (на підтримку України. — Ред.)", — упевнений Расмуссен.

Політик зазначив, що соціологічні опитування уже фіксують послаблення підтримки України в Сполучених Штатах Америки.

Нагадаємо, кілька днів тому колишній президент США Дональд Трамп заявив, що заради збереження миру, росії слід було дозволити відібрати частину українських територій.

Трамп заявив, що на відміну від нинішнього президента Джо Байдена, за його правління росія б нічого не захопила. Проте він наголосив, що й сам би домовився з кремлем, навіть якщо довелось би віддати частину України — він би погодився.

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