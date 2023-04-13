Трамп подав півмільярдний позов проти свого колишнього юриста: деталі

Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: Reuters/Marco Bello

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп судиться із своїм колишнім адвокатом Майклом Коеном. Звинувативши юриста у неналежному виконанні своїх обов’язків та зловмисних заяв, Трамп намагається відсудити у Коена 500 млн доларів.

Про це повідомляє видання BBC.

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Експрезидент США Дональд Трамп подав позов проти свого колишнього юриста Майкла Коена.

Трамп звинуватив Коена в тому, що той порушив свій обов’язок як адвоката діяти у найкращих інтересах свого клієнта.

У позові, сума якого становить 500 мільйонів доларів США, йдеться також про "неналежні, корисливі і зловмисні заяви про свого колишнього клієнта, членів його сім'ї та його бізнес".

Реакція адвоката

Коен, який працював адвокатом Трампа більше десяти років (а також був віце-президентом Trump Organization), упевнений у своїй перемозі в федеральному суді Флориди.

Принаймні, прессекретар і адвокат Коена Ленні Девіс у коментарі BBC заявив, що упевнений — позов проти його клієнта провалиться.

Нагадаємо, адвокати експрезидента США Дональда Трампа закликали перенести на місяць судове засідання у справі позову їхнього клієнта до письменнинці Джин Керролл. Керролл звинуватила Трампа у зґвалтуванні.