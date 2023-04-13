Трамп подал полумиллиардный иск против бывшего юриста: детали

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters/Marco Bello

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп судится со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном. Обвинив юриста в ненадлежащем исполнении своих обязанностей и злонамеренных заявлений, Трамп пытается отсудить у Коэна 500 млн долларов.

Об этом сообщает издание BBC.

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Экс-президент США Дональд Трамп подал иск против своего бывшего юриста Майкла Коэна.

Трамп обвинил Коэна в том, что тот возбудил свой долг как адвоката действовать в лучших интересах своего клиента.

В иске, сумма которого составляет 500 миллионов долларов США, говорится также о "ненадлежащих, корыстных и злонамеренных заявлениях о своем бывшем клиенте, членах его семьи и его бизнесе".

Реакция адвоката

Коэн, работавший адвокатом Трампа более десяти лет (а также являвшийся вице-президентом Trump Organization), уверен в своей победе в федеральном суде Флориды.

По крайней мере, пресс-секретарь и адвокат Коэна Ленни Дэвис в комментарии BBC заявил, что уверен — иск против его клиента провалится.

Напомним, адвокаты экс-президента США Дональда Трампа призвали перенести на месяц судебное заседание по иску их клиента к писательнице Джин Кэрролл. Кэрролл обвинила Трампа в изнасиловании.