Трамп вимагає відкласти суд у справі, де фігурує зґвалтування: чого хоче експрезидент США

Президент США Дональд Трамп / Фото: Reuters, Marco Bello

Адвокати експрезидента США Дональда Трампа закликали перенести на місяць судове засідання у справі позову їхнього клієнта до письменнинці Джин Керролл. Керролл звинуватила Трампа у зґвалтуванні.

Про це повідомило інформаційне агентство Reuters.

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Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що судове засідання у справі щодо його позову до письменниці і колумністки Джин Керролл необхідно відкласти щонайменше на місяць.

Засідання ж мало пройти уже 25 квітня.

Аргумент експрезидента

Дональд Трамп, який подав позов проти Керролл, що звинуватила його у зґвалтуванні ще у 90-х роках минулого століття, пояснив своє прохання підвищеною цікавістю ЗМІ до цієї справи.

Адвокати Трампа Джо Такопіна та Аліна Хабба наголосили, що у випадку, якщо судове засідання таки пройде у квітні "багато, якщо не більшість, потенційних присяжних матимуть на увазі кримінальні звинувачення, коли ухвалюватимуть вирок у позові захисту президента Трампа проти звинувачень пані Керролл".

Нагадаємо, днями Дональд Трамп написав декілька емоційних дописів у соцмережі. Там він намагається виправдатися у ситуації з кримінальними обвинуваченнями проти нього — запевняє, що ці звинувачення є втручанням у майбутні президентські вибори у США.