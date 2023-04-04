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Трамп під вартою: одіозний політик не визнає звинувачень

4 квітня 2023 22:06
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Трамп під вартою - що відомо
Дональд Трамп біля суду
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Колишнього президента Сполучених Штатів Америки взяли під варту у суді Нью-Йорка. Його звинувачують у виплаті коштів колишній порноакторці, однак звинувачень він не визнає.

Про це повідомляє CBS News.

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Трамп у суді заявив, що не винен за всіма 34 пунктами звинувачення. 

Трамп став першим в історії екс-президентом США, проти якого буде відкрито кримінальну справу. Розслідування щодо Трампа стосується виплати грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс.
.​

Згідно з матеріалами справи, перед виборами 2016 року Трамп через адвоката виплатив Стормі Деніелс 130 тисяч доларів, щоб вона мовчала про секс із ним.

Сама по собі ця виплата незаконною не була, але Трамп та його адвокат оформили її як плату першому другому за юридичні послуги, а це в штаті Нью-Йорк вважається фальсифікацією звітності та карається у кримінальному порядку.

Адвокат Майкл Коен у 2018 році отримав за це три роки в'язниці, але Трампу, який тоді обіймав посаду президента, офіційних звинувачень не пред'являли.

Трамп категорично заперечує, що у нього був секс із Стормі Деніелс.

Нагадаємо, експрезиденту США Дональду Трампу офіційно висунуть численні звинувачення у фальсифікації ділової документації, включаючи щонайменше один кримінальний злочин. 

Також ми писали, що більша частина республіканців готова підтримати кандидатуру Дональда Трампа на президентських виборах у США 2024 року, попри намір влади висунути йому кримінальне обвинувачення.

Додамо, велике журі в Нью-Йорку висунуло кримінальні обвинувачення колишньому президенту США Дональду Трампу. Однак це не означає, що його президентська кампанія закінчилася.

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