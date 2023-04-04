Трамп под стражей – что известно

Дональд Трамп у суда

Бывший президент Соединенных Штатов Америки был заключен под стражу в суде Нью-Йорка. Его обвиняют в выплате средств бывшей порноактрисе, однако обвинений он не признает.

Об этом сообщает CBS News.

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Трамп стал первым в истории экс-президентом США, против которого будет возбуждено уголовное дело. Расследование по Трампу касается выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс.

.​ Согласно материалам дела, перед выборами 2016 года Трамп через адвоката выплатил Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о сексе с ним. Сама по себе эта выплата незаконна не была, но Трамп и его адвокат оформили ее как плату первому второму за юридические услуги, а это в штате Нью-Йорк считается фальсификацией отчетности и наказывается в уголовном порядке. Адвокат Майкл Коэн в 2018 году получил за это три года тюрьмы, но Трампу, занимавшему тогда пост президента, официальных обвинений не предъявляли. Трамп категорически отрицает, что у него был секс со Сторми Дэниелс.

Напомним, экспрезиденту США Дональду Трампу официально предъявят многочисленные обвинения в фальсификации деловой документации, включая, по меньшей мере, одно уголовное преступление.

Также мы писали, что большая часть республиканцев готова поддержать кандидатуру Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году, несмотря на намерение властей предъявить ему уголовное обвинение.

Добавим, большое жюри в Нью-Йорке предъявило уголовные обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу. Однако это не значит, что его президентская кампания окончилась.