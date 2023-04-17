Тижневі карантини заради здоров'я Путіна та бунт в "ЛНР": у мережі з'явилися розмови Пасічника

Ватажок фейкової республіки "ЛНР" Леонід Пасічник на зустрічі з президентом рф Володимиром Путіним. Фото: РосЗМІ

Перехоплено розмову ватажка угрупування "ЛНР" Леоніда Пасічника. Він був тиждень на карантині перед зустріччю з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це інформує Радіо Свобода.

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Сьогодні, 17 квітня, оприлюднили перехоплення розмови ватажка угрупування "ЛНР" Леоніда Пасічника із закритими подробицями його зустрічі з президентом Росії.

У Москві 20 грудня 2022 року відбулося нагородження керівників окупаційних адміністрацій 4 українських областей. За кадром офіційної церемонії він розповів своєму помічнику про умови прийому Путіна. Пряма мова:

"Степанич, добрий вечір! Отже, коригування перше: я перебуваю в Москві, лежу тут у готелі, мене відправили на карантин. Маю тиждень карантин. Я тут лежатиму, тому що 20-го в Кремлі мене нагороджуватимуть і в мене зустріч із першою особою країни 20-го числа. Значить 20-го маю зустріч. До 19-го я безвилазно сиджу в кімнаті. Мене тут зачинили. Двокімнатний номер. Сиджу, бл*дь, вже другий день, вже всі боки болять, дупа болить, вже задовбався лежати. Нікуди не випускають, ходити нікуди не можна. Жратву приносять в номер. Загалом сиджу тут безвилазно до 19-го включно. 20-го зустріч, нагородження", — розповів Пасічник у телефонному дзвінку.

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Іжак заявив, що для зустрічі з Путіним, треба два тижні просидіти в карантині. Завдяки чуткам ковід десь у Кремлі ще залишився і цей карантин потрібен.

"Це трохи дивно, що ці люди — це наче такі, якісь викопні ящірки із забутої ОРДЛО, і вони ті часи всі пережили і досі десь перебувають як намісники. Я думаю, що причина їхнього існування в тому, що більше нема кому. Людей готових ризикувати всім цим не так багато, напевно, а вони таки там прижилися і їм тікати нема куди", — розказав Олексій Іжак.

Боротьба за владу в Луганську

Головний редактор "Реальної газети" Андрій Діхтяренко, який до 2014-го жив і працював у Луганську, розповів, що батьки Корнета та Пасічника добре знали один одного ще по роботі в радянській міліції і самі колаборанти тривалий час працювали спільно.

"І ось ці "путчисти", як їх тоді називали в Луганську, в тому числі Корнет і Пасічник, який стояв за ними до певного часу, перемогли. Плотницький, за деякими повідомленнями, нібито втік до Росії, але насправді багато хто підозрює, що нікуди він не втік, бо публічно так і не з'являвся. Він міг бути убитий, і ми досі таку версію не виключаємо. Корнет переміг, але через якийсь час чомусь саме Пасічник, який під час усього цього конфлікту мовчав і взагалі себе ніяк не показував, був оголошений так званим виконувачем обов'язків голови "ЛНР", цього угруповання", — пояснює Андрій Діхтяренко.

Але, як стверджують джерела "Донбас Реалії" в українській розвідці, Пасічник не контролює Корнета і зараз активно збирає на нього компромат. Йдеться про конфлікт в згаданому аудіозаписі.

"За Корнета, так, мені сьогодні теж там повідомили, що наче його викликали сюди на нараду. Начебто, по ньому там вирішували питання, типу, ну, позитивно. Що типу того, що продавили його таки. Ну не знаю, бл*дь. Ну, вже це питання я точно напевно озвучу у першої особи країни, щоб хоча б, бл*дь, його не було. Бо інакше мені взагалі буде ніяк. Не те, що тяжко, взагалі неможливо. Тому думатиму, в будь-якому разі спробую якось переговорити так, щоб мене почули. Може мені залишать якийсь контакт такої близької людини, якій, скажімо, вірить перша особа. Може, через нього щось можна буде вирішувати, якісь там питання, доводити, просити, розмовляти. Бо, ну, я так сам дивлюся — не випливу. І ви мені не допоможете, ніхто мені не допоможе. Ви бачите, що вони, бл*дь, творять? Що хочуть — те творять", — жаліється Пасічник в перехопленій розмові.

Нагадаємо, що Президент Росії Володимир Путін провів зустріч із міністром оборони Сергієм Шойгу, на якій було обговорено питання перевірки Тихоокеанського флоту Росії. Стало відомо, про що говорили сторони.