Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Путін вірить у конспірологію і відмовляється від інтернету, — російський журналіст arrow

Путін вірить у конспірологію і відмовляється від інтернету, — російський журналіст

17 квітня 2023 09:58
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Путін вірить у конспірологію і відмовляється від інтернету, — російський журналіст
Президент Росії Володимир Путін. Фото: Reuters/Sputnik
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Володимир Путін, як старовіри, не визнає інтернет. Також він є прихильником конспірологічних теорій, зокрема щодо України.

Про це в інтерв’ю виданню "Гордон" заявив російський журналіст Євген Кисельов.

Читайте також:

Фанат конспірології

За словами Кисельова, Володимир Путін є справжнім конспірологом, він вірить у різні теорії змов.

"Він конспіролог, тому що він вірить у змови, зокрема в те, що Україна — результат конспірологічної діяльності австро-угорської розвідки в союзі з більшовиками... І він ще не висловився щодо багатьох інших питань недавньої новітньої історії. Він вам не таке ще розповість, дайте лише волю", — наголосив журналіст.

Ставлення до інтернету

Крім того, зазначив Євген Кисельов, Володимир Путін справді не визнає інтернет. 

"І, можливо, він щирий, коли вірить і каже, що інтернет — це породження спецслужб, що придумали його в ЦРУ і за допомогою інтернету за ним стежитимуть і можуть його навіть інфікувати якоюсь цифровою заразою", наголосив журналіст, порівнявши Путіна із старовірами Ликовими, які багато років жили в російській тайзі без жодного зв’язку з цивілізацією.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін прийшов до церкви на Великдень з десятками охоронців. У храмі також встановили огорожу, яка відсторонювала Путіна від людей.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB