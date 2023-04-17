Путін вірить у конспірологію і відмовляється від інтернету, — російський журналіст

Президент Росії Володимир Путін. Фото: Reuters/Sputnik

Володимир Путін, як старовіри, не визнає інтернет. Також він є прихильником конспірологічних теорій, зокрема щодо України.

Про це в інтерв’ю виданню "Гордон" заявив російський журналіст Євген Кисельов.

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Фанат конспірології

За словами Кисельова, Володимир Путін є справжнім конспірологом, він вірить у різні теорії змов.

"Він конспіролог, тому що він вірить у змови, зокрема в те, що Україна — результат конспірологічної діяльності австро-угорської розвідки в союзі з більшовиками... І він ще не висловився щодо багатьох інших питань недавньої новітньої історії. Він вам не таке ще розповість, дайте лише волю", — наголосив журналіст.

Ставлення до інтернету

Крім того, зазначив Євген Кисельов, Володимир Путін справді не визнає інтернет.

"І, можливо, він щирий, коли вірить і каже, що інтернет — це породження спецслужб, що придумали його в ЦРУ і за допомогою інтернету за ним стежитимуть і можуть його навіть інфікувати якоюсь цифровою заразою", — наголосив журналіст, порівнявши Путіна із старовірами Ликовими, які багато років жили в російській тайзі без жодного зв’язку з цивілізацією.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін прийшов до церкви на Великдень з десятками охоронців. У храмі також встановили огорожу, яка відсторонювала Путіна від людей.