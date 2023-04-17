Недельные карантины ради здоровья Путина и бунт в "ЛНР": в сети появились разговоры Пасечника

Главарь фейковой республики "ЛНР" Леонид Пасечник на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Фото: РосСМИ

Перехвачен разговор главаря группировки "ЛНР" Леонида Пасечника. Он был неделю на карантине перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом информирует Радио Свобода.

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Карантин, чтобы встретиться с Путиным

Сегодня, 17 апреля, обнародовали перехваченный разговор главаря группировки "ЛНР" Леонида Пасечника с закрытыми подробностями его встречи с президентом России.

В Москве 20 декабря 2022 г. состоялось награждение руководителей оккупационных администраций 4 украинских областей. За кадром официальной церемонии он рассказал своему помощнику об условиях приема Путина. Прямая речь:

"Степаныч, добрый вечер! Итак, корректировка первая: я нахожусь в Москве, лежу здесь в отеле, меня отправили на карантин. Есть неделя карантин. Я буду здесь лежать, потому что 20-го в Кремле меня будут награждать и у меня встреча с первым лицом страны 20-го числа. Значит 20-го встречаю. К 19-му я безвылазно сижу в комнате. Меня здесь закрыли. Двухкомнатный номер. Сижу, бл*дь, уже второй день, уже все бока болят, жопа болит, уже задолжался лежать. Никуда не упускают, ходить никуда нельзя. Жратву приносят в номер. В общем, сижу здесь безвылазно до 19-го включительно. 20-го встреча, награждение", — рассказал Пасичник в телефонном звонке.

Эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак заявил, что для встречи с Путиным нужно две недели просидеть в карантине. Благодаря слухам ковид где-то в Кремле еще остался и этот карантин нужен.

"Это несколько странно, что эти люди — это как бы ископаемые ящерицы из забытой ОРДЛО, и они те времена все пережили и до сих пор где-то находятся как наместники. Я думаю, что причина их существования в том, что больше некому. Людей готовых рисковать всем этим не так много, наверное, а они там прижились и им убегать некуда", — рассказал Алексей Ижак.

Борьба за власть в Луганске

Главный редактор "Реальной газеты" Андрей Дихтяренко, до 2014-го живший и работавший в Луганске, рассказал, что родители Корнета и Пасечника хорошо знали друг друга еще по работе в советской милиции и сами коллаборанты долгое время работали совместно.

"И вот эти "путчисты", как их тогда называли в Луганске, в том числе стоявший за ними до определенного времени Корнет и Пасечник, победили. Плотницкий, по некоторым сообщениям, якобы бежал в Россию, но на самом деле многие подозревают, что никуда он не бежал, потому что публично так и не появлялся. Он мог быть убит, и мы до сих пор такую версию не исключаем. Корнет победил, но через некоторое время почему-то Пасечник, который во время всего этого конфликта молчал и вообще себя никак не показывал, был объявлен так называемым исполняющим обязанности председателя "ЛНР", этой группировки", — объясняет Андрей Дихтяренко.

Но, как утверждают источники "Донбасс Реалии" в украинской разведке, Пчеловод не контролирует Корнета и сейчас активно собирает на него компромат. Речь идет о конфликте в упомянутой аудиозаписи.

"При Корнете, да, мне сегодня тоже там сообщили, что будто его вызвали сюда на совещание. Вроде бы, по нему там решали вопросы, типа, ну, положительно. Что типа того, что продавили его. Ну не знаю, бл*дь. Ну, уж этот вопрос я точно наверняка озвучу у первого лица страны, чтобы хотя бы, бл*дь, его не было. Иначе мне вообще будет никак. Не то что тяжело, вообще невозможно. Поэтому буду думать, в любом случае, попробую как-то переговорить так, чтобы меня услышали. Может мне оставят какой-нибудь контакт такого близкого человека, которому, скажем, верит первое лицо. Может, через него что-то можно будет решать, какие-то вопросы, доказывать, просить, разговаривать. Ибо, ну, я так сам смотрю – не выплыву. И вы мне не поможете, никто мне не поможет. Вы видите, что они, бл*дь, творят? Что хотят — то творят", — жалуется Пасечник в перехваченном разговоре.

Напомним, что Президент России Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, на которой были обсуждены вопросы проверки Тихоокеанского флота России. Стало известно, о чем говорили стороны.