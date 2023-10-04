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Тимчасовим спікером нижньої палати Конгресу став республіканець Патрік Макгенрі

4 жовтня 2023 01:58
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Тимчасовим спікером нижньої палати Конгресу став республіканець Патрік Макгенрі
Республіканець Патрік Макгенрі. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Палата представників Сполучених Штатів призначила тимчасовим спікером Патріка Макгенрі. Це сталося після того, як відправила у відставку Кевіна Маккарті.

Про це пише New York Times.

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Повідомляється, що тимчасовим спікером Палати був призначений Патрік Макгенрі від Північної Кароліни. 

Його кандидатуру, як передбачено правилами, під час вступу на посаду запропонував Маккарті.

Макгенрі закликав колег обговорити подальші плани щодо виборів нового спікера і потужним ударом молотка відправив палату на перерву.

Більшість фахівців з регламенту Палати представників переконані, що повноваження Патріка Макгенрі будуть дуже обмеженими: він матиме можливість лише вести засідання для вибору нового спікера.

Нагадаємо, Члени Палати представників США проголосували за усунення Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати Конгресу. Це вперше в історії США, коли спікера Палати представників достроково відправляють у відставку.

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