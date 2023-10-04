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Временным спикером нижней палаты Конгресса стал республиканец Патрик Макгенри

4 октября 2023 01:58
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Временным спикером нижней палаты Конгресса стал республиканец Патрик Макгенри
Республиканец Патрик Макгенри. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Палата представителей Соединенных Штатов назначила временным спикером Патрика Макгенри. Это произошло после того, как отправила в отставку Кевина Маккарти.

Об этом пишет New York Times.

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Сообщается, что временным спикером Палаты был назначен Патрик Макгенри от Северной Каролины.

Его кандидатуру, как предусмотрено правилами, при вступлении в должность предложил Маккарти.

Макгенри призвал коллег обсудить дальнейшие планы выборов нового спикера и мощным ударом молотка отправил палату на перерыв.

Большинство специалистов по регламенту Палаты представителей убеждены, что полномочия Патрика Макгенри будут очень ограничены: он сможет только вести заседание для выбора нового спикера.

Напомним, члены Палаты представителей США проголосовали за отстранение Кевина Маккарти с должности спикера нижней палаты Конгресса. Это впервые в истории США, когда спикера Палаты представителей досрочно отправляются в отставку.

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