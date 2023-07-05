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Тихановська отримала анонімку про смерть чоловіка

5 липня 2023 16:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Тихановська отримала анонімку про смерть чоловіка
Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Лідер опозиції у Білорусі Світлана Тихановська заявила про отримання анонімного повідомлення про смерть її чоловіка Сергія Тихановського у в'язниці. Проте вона наголосила, що не отримала офіційного підтвердження цієї інформації.

Про це Тихановська написала в Twitter.

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Тихановська отримала анонімку

Тихановська зазначила, що невідомий відправник стверджував, ніби її чоловік Сергій Тихановський помер у Жодинській виправній колонії.

"Це анонімне джерело не надало жодних доказів своїх слів. Такі чутки поширюються не вперше, і мені складно їх коментувати. Я востаннє отримувала новини про Сергія 9 березня. З того часу про його стан мені нічого не відомо. Я не отримала жодного листа, а його адвокату не дозволяють зустрічатися з ним", — зазначила Тихановська.

Тихановська також звернула увагу, що аналогічна ситуація спостерігається із родичами інших білоруських опозиціонерів, включаючи Віктора Бабарику, Марію Колесникову, Миколу Статкевича, Павла Северинця, Ігоря Лосика, Максима Знака та інших.

Варто зазначити, що суд у Гомелі засудив блогера Сергія Тихановського до 18 років суворого режиму. Його заарештували у травні 2020 року, до президентських виборів, на яких Світлана висунулася кандидатом замість нього. Сергію Тихановському ставиться в провину участь в організації масових заворушень, підбурювання до соціальної ворожнечі, втручання в роботу Центральної виборчої комісії та порушення громадського порядку.

Тиханівська
Повідомлення Світлани Тихановської. Фото: скриншот

Нагадаємо, що колона ПВК "Вагнер" на чолі зі своїм головою Євгеном Пригожиним, яка прямувала на Москву, відкривала шанси білорусів на визволення. Адже коли Москва займається собою, Путін не має ресурсів контролювати ще й Білорусь. З цим були пов'язані заклики білоруської опозиції до військових та цивільних "чекайте сигналу".

Також ми повідомляли, що лідерка об'єднаної білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала білорусів не прогаяти можливості на порятунок своєї країни. Звернення вона опублікувала білоруською мовою.

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