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Тихановская получила анонимку о смерти мужа

5 июля 2023 16:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Тихановская получила анонимку о смерти мужа
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Лидер оппозиции в Беларуси Светлана Тихановская заявила о получении анонимного уведомления о смерти ее супруга Сергея Тихановского в тюрьме. Однако она подчеркнула, что не получила официального подтверждения этой информации.

Об єтом Тихановская написала в Twitter.

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Тихановская получила анонимку

Тихановская указала, что неизвестный отправитель утверждал, будто ее муж Сергей Тихановский скончался в Жодинской исправительной колонии.

"Этот анонимный источник не предоставил никаких доказательств своих слов. Такие слухи распространяются не первый раз, и мне сложно их комментировать. Я в последний раз получала новости о Сергее 9 марта. С тех пор о его состоянии мне ничего не известно. Я не получила ни одного письма, а его адвокату не разрешают встречаться с ним", — отметила Тихановская.

Тихановская также обратила внимание, что аналогичная ситуация наблюдается с родственниками других белорусских оппозиционеров, включая Виктора Бабарику, Марию Колесникову, Николая Статкевича, Павла Северинца, Игоря Лосика, Максима Знака и других.

Стоит отметить, что суд в Гомеле приговорил блогера Сергея Тихановского к 18 годам строгого режима. Его арестовали в мае 2020 года, до президентских выборов, на которых Светлана выдвинулась кандидатом вместо него. Сергею Тихановскому вменяется участие в организации массовых беспорядков, подстрекательство к социальной вражде, вмешательство в работу Центральной избирательной комиссии и нарушение общественного порядка.

Тихановская
Сообщение Светланы Тихановской. Фото: скриншот

Напомним, что колонна ЧПК "Вагнер" во главе со своим главой Евгением Пригожиным, направлявшаяся на Москву, открывала шансы белорусов на освобождение. Ведь когда Москва занимается собой, у Путина нет ресурсов контролировать еще и Беларусь. С этим были связаны призывы белорусской оппозиции к военным и гражданским "ждите сигнала".

Также мы сообщали, что лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала белорусов не упустить возможность на спасение своей страны. Обращение она опубликовала на белорусском языке.

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