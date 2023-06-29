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"Ждите сигнала": в оппозиции Беларуси объяснили громкий призыв к действиям

29 июня 2023 16:09
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Тихановская призвала белорусов ждать сигнала: объяснение
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Фото: ФБ Светланы Тихановской
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

Колонна ЧПК "Вагнер" во главе со своим главой Евгением Пригожным на Москву открывала шансы белорусов на освобождение. Ведь когда Москва занимается собой, у Путина нет ресурсов контролировать еще и Беларусь. С этим были связаны призывы белорусской оппозиции к военным и гражданским "ждите сигнала".

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал Франак Вячорка, главный советник лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской.

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Однако, по его словам, к удивлению пригожинский марш закончился не в Москве, а в Беларуси. Поэтому белорусской оппозиции пришлось скорректировать планы.

"Пока еще нет окна возможностей, наоборот, эта ситуация отбросила нас на пару шагов назад. Ведь чем больше российского присутствия в Беларуси — тем сложнее нам организовывать сопротивление. У нас есть люди в лукашенковских министерствах и в армии — попытаемся от них узнать информацию о нынешних настроениях", — отметил Вячорка.

По его словам, у белорусской оппозиции есть свои источники не только во властных кабинетах, но и среди военных. Эти люди поддерживают демократические изменения в Беларуси после 2020 г. и делятся определенной информацией.

"В прошлом году они активно участвовали в противодействии российской армии. Благодаря им произошло много партизанских атак. А последние опросы июня показывают, что только 2% белорусов считают, что белорусская армия должна вступить в войну. За последние полтора года мы смогли сформировать консенсус в обществе среди всех групп населения о том, что Беларусь не должна воевать", — подытожил Вячорка.

Напомним, ранее Франак Вячорка рассказал, как именно самоназванный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет использовать пребывание ЧВК Вагнер и его главу Евгения Пригожина в Беларуси.

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