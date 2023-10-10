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"Терроризму не бывает оправдания": страны Запада сделали совместное заявление по ситуации в Израиле

10 октября 2023 10:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Терроризму не бывает оправдания": страны Запада сделали совместное заявление по ситуации в Израиле
Израильские военные. Фото: REUTERS/Ammar Awad
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 10 октября, лидеры Франции, Германии, Италии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки обнародовали совместное заявление по ситуации в Израиле. Они подчеркнули, что терроризму не бывает оправдания.

Заявление появилось на сайте Белого дома.

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Совместное заявление стран Запада

"Сегодня мы — президент Франции Макрон, канцлер Германии Шольц, премьер-министр Италии Мелони, премьер-министр Великобритании Сунак и президент США Байден — выражаем нашу непоколебимую и объединенную поддержку Государству Израиль и наше однозначное осуждение ХАМАС и его ужасных террористических актов", — говорится в заявлении.

Они подчеркнули, что террористические действия ХАМАС не имеют никакого оправдания, легитимности и должны быть осуждены всеми. По их словам, у терроризма никогда нет оправдания.

В заявлении говорится, что в последние дни мир с ужасом наблюдал, как террористы ХАМАС убивали семьи в их домах и молодых людей, которые наслаждались музыкальным фестивалем. Они также похищали пожилых женщин, детей и целые семьи, которые сейчас удерживаются в заложниках.

Франция, Германия, Италия, Великобритания и США будут поддерживать Израиль в его усилиях защитить себя и свой народ от таких зверств. Лидеры стран отметили, что это не тот момент, когда любая недружественная к Израилю сторона может использовать эти нападения для получения выгоды.

"Мы все признаем законные стремления палестинского народа и поддерживаем равную меру справедливости и свободы как для израильтян, так и для палестинцев. Но не совершайте ошибки: ХАМАС не представляет эти стремления, и он не предлагает палестинскому народу ничего, кроме еще большего террора и кровопролития", — говорится в заявлении.

Лидеры стран Запада добавили, что в течение следующих дней они будут оставаться едиными и скоординированными вместе как союзники и как общие друзья Израиля, чтобы обеспечить стране возможность защитить себя, а также создать условия для мирного и интегрированного Ближневосточного региона.

Напомним, война, которую террористическая организация ХАМАС начала с Сектора Газы против Израиля, вряд ли могла быть подготовлена собственными силами террористов. А самым большим выгодоприобретателем нынешней ближневосточной войны является Российская Федерация.

Также мы писали, что Соединенные Штаты Америки "увеличивают поддержку" Израиля, в частности, речь идет о предоставлении систем ПВО и боеприпасов. Соответствующее заявление сделал высокопоставленный чиновник обороны.

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