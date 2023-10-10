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Байден проведе телефонну розмову з лідерами ЄС: що обговорять

10 жовтня 2023 02:09
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Інна Буряк
редактор
Байден проведе телефонну розмову з лідерами ЄС: що обговорять
Президент США Джо Байден розмовляє телефоном. Фото: Globallookpress.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент США Джо Байден планує провести телефонну розмову з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії. Стало відомо, на яку тему спілкуватимуться.

Про це повідомляє CNN.

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Зазначається, що США з лідерами ЄС обговорюватимуть підтримку Ізраїлю у війні з бойовиками ХАМАС, у ході якої загинуло та постраждало багато людей. Зокрема, розглянуть надання військової та гуманітарної допомоги.

У Білому домі заявили, що Байден розмовлятиме з "декількома нашими близькими союзниками" і "незабаром матиме чим поділитися".

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки "збільшують підтримку" Ізраїлю, зокрема йдеться про надання систем ППО та боєприпасів.

Також ми писали, що президент США Джо Байден наказав "додатково підтримати" Ізраїль, який потерпає від "терористичного нападу ХАМАС".

Щобільше, на тлі нападу терористів ХАМАС Ізраїль попросив у Сполучених Штатів Америки керовані бомби та системи ППО.

Додамо, що стало відомо, скільки громадян США стали жертвами атаки в Ізраїлі поблизу кордону з Газою. За даними інформаторів, ймовірно, кількість американців, що померли, збільшиться.

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