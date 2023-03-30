Террорист Пушилин объявил об отставке "правительства ДНР"
После назначения так называемого "председателя правительства ДНР" на новую должность в россии, "правительство" квазиреспублики уходит в отставку. Глава оккупационной администрации Донецкой области Денис Пушилин назвал имя человека, который может стать новым главой "правительства ДНР".
Об этом Денис Пушилин написал в своем Telegram.
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Причины отставки
Накануне президент россии владимир путин назначил Виталия Хоценко исполняющим обязанности губернатора Омской области. А значит, главой "правительства ДНР" он больше не является. Поэтому Пушилин объявил о формальной отставке "правительства".
Пушилин объяснил, что "чиновники" останутся на своих должностях, пока не будет сформирован новый состав.
"Внес представление в "Народный Совет" на должность главы правительства кандидатуру первого вице-премьера Евгения Солнцева", — сообщил Пушилин.
Что известно о претенденте на должность "премьер-министра ДНР"
В настоящее время Соннцев занимается вопросами строительства и восстановления "ДНР".
Евгений Солнцев получил специальность инженера-строителя в Воронежском государственном архитектурно-строительном университете. Затем окончил аспирантуру в Московском государственном строительном университете. Кандидат технических наук.
После программы повышения квалификации занял должность начальника дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта — филиала ОАО "РЖД". Пост заместителя председателя "правительства ДНР" занимает с 8 июня 2022 года.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин тайно купил участок 550 кв.м земли в Бразилии. Символично, что заявление на куплю-продажу участка он подал в день освобождения Херсона.