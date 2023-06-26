Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow "Жалкое зрелище": Гиркин эмоционально отреагировал на выступление Путина arrow

"Жалкое зрелище": Гиркин эмоционально отреагировал на выступление Путина

26 июня 2023 23:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
"Жалкое зрелище": Гиркин эмоционально отреагировал на выступление Путина
Игорь Гиркин. Фото: Скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Террорист Игорь Гиркин после выступления российского президента Владимира Путина вечером 26 июня эмоционально его прокомментировал.

Об этом он написал в Telegram.

Читайте также:

Реакция Гиркина на выступление Путина

Игорь Гиркин назвал жалким выступление российского президента Путина. Мол, давно такого не видел.

Более того, Гиркин считает, что обращение провозглашал человек, который практически не похож на Путина.

"Все отлично сработали, нужно выдавать ордена и повысить Шойгу просто в маршалы. Смута продолжается", — написал Игорь Гиркин.

Основные тезисы выступления Путина

Российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением. Там он призвал "вагнеровцев" подписать контракт с Минобороны РФ и "встать на верный путь".

  • Вооруженный мятеж в любом случае был бы прекращен.
  • Организаторы мятежа, предавшие свою страну, свой народ, изменили и тем, кого втянули в преступление.
  • Поблагодарил Александра Григорьевича Лукашенко за его вклад в решение ситуации.

Напомним, сегодня вечером с обращением также должен выступить самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, однако впоследствии СМИ сообщили, что его выступление переносится на завтра, 27 июня.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

None

Ядерный взрыв: пошаговая инструкция, что делать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз