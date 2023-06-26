"Жалкое зрелище": Гиркин эмоционально отреагировал на выступление Путина

Игорь Гиркин. Фото: Скриншот

Террорист Игорь Гиркин после выступления российского президента Владимира Путина вечером 26 июня эмоционально его прокомментировал.

Об этом он написал в Telegram.

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Реакция Гиркина на выступление Путина

Игорь Гиркин назвал жалким выступление российского президента Путина. Мол, давно такого не видел.

Более того, Гиркин считает, что обращение провозглашал человек, который практически не похож на Путина.

"Все отлично сработали, нужно выдавать ордена и повысить Шойгу просто в маршалы. Смута продолжается", — написал Игорь Гиркин.

Основные тезисы выступления Путина

Российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением. Там он призвал "вагнеровцев" подписать контракт с Минобороны РФ и "встать на верный путь".

Вооруженный мятеж в любом случае был бы прекращен.

Организаторы мятежа, предавшие свою страну, свой народ, изменили и тем, кого втянули в преступление.

Поблагодарил Александра Григорьевича Лукашенко за его вклад в решение ситуации.

Напомним, сегодня вечером с обращением также должен выступить самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, однако впоследствии СМИ сообщили, что его выступление переносится на завтра, 27 июня.