Террорист Гиркин обвиняет ФСБ в навязывании ему цензуры, — ISW

Российский террорист и сторонник национализма Игорь Гиркин. Фото: EPA/PHOTOMIG

Сторонник национализма и российский террорист Игорь Гиркин утверждает, что ФСБ России через свою Службу защиты конституционного строя сознательно ограничивает его свободу слова. Гиркин заявил, что его публичное обсуждение вооруженного мятежа группы "Вагнер" было отменено после сообщения о заложенной бомбе.

Об этом сообщает Институт изучения войны.

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Специалисты ISW говорят, что Гиркин выразил свое недовольство тем, что полиция Санкт-Петербурга уведомила книжный магазин "Листва" о том, что мероприятие необходимо отменить. Тем не менее в "Листве" заявили, что планируют провести мероприятие, несмотря на данное предупреждение.

Также Гиркин предположил, что его мероприятие было целью цензуры и называл трех возможных виновников. С иронией террорист предположил, что правительство видит в нем большую угрозу, чем в Евгении Пригожине, финансисте группы "Вагнер", и 15 000 его военных.

В ISW указали, что предполагаемые действия ФСБ, направленные на ограничение свободы слова Гиркина, могут быть связаны с продолжающимся конфликтом между Гиркиным и генералом-лейтенантом Алексеем Жало.

Стоит уточнить, что в прошлом Жало координировал активности ФСБ против ультранационалистических групп в России, обвиняя их лидеров в терроризме и обмане.

Напомним, что в Кремле уже идет борьба за власть в послепутинской России. А от самого российского диктатора откажутся на следующий день после падения его режима. По словам Игоря Гиркина, первым звоночком является противостояние владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с министерством обороны и руководителем Генштаба России Валерием Герасимовым.