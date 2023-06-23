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Теракт на ЗАЭС должен активировать статью 5 НАТО, — американские конгрессмены

23 июня 2023 09:14
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Теракт на ЗАЭС должен активировать статью 5 НАТО, — американские конгрессмены
Российские оккупанты на Запорожской АЭС. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Сенаторы от обеих американских партий призывают активировать статью 5 договора НАТО после ядерного теракта России на территории Украины. Эта статья должна активироваться в случае загрязнения территории одной из стран Североатлантического союза.

Об этом один из авторов резолюции, республиканец Линдси Грэм, написал на своей странице в Twitter.

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Совместное предложение обеих партий

В Сенат (верхняя палата Конгресса США. — Ред.) внесли резолюцию, касающуюся использования Российской Федерацией ядерного фактора во время войны в Украине.

Авторами резолюции стали представители обеих американских партий — республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюметналь.

Статья 5 договора НАТО

В резолюции говорится, что использование Россией:

  • со своей территории;
  • с территории Беларуси;

ядерного оружия должно получить симметричный ответ со стороны стран НАТО.

Также применение статьи 5 договора Североатлантического альянса, согласно этой резолюции, должно быть активировано и в случае каких-либо разрушений, нанесенных российскими оккупантами ядерным объектам на территории Украины (сейчас Россия контролирует Запорожскую АЭС. — Ред.), что повлечет загрязнение радиоактивными частицами территории стран НАТО.

Комментарий Грэма

Один из соавторов резолюции, которую должен рассмотреть Сенат Конгресса США, представитель Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что администрация президента Джо Байдена должна провести консультации с партнерами по НАТО.

Комментарий Линдси Грэма к своей резолюции
Комментарий Линдси Грэма к своей резолюции

Это нужно, пояснил сенатор, для того, чтобы разработать комплексный ответ для минимизации угрозы гражданскому населению Украины и соседних стран и координировать дипломатический и военный ответ в соответствии с ситуацией, которая сложится в результате ядерного инцидента на территории Украины.

Напомним, что 22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что оккупанты готовят теракт на ЗАЭС. Также глава государства провел брифинг для стран-партнеров по ситуации на атомной станции и призвал к немедленным действиям.

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