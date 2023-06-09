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Сунак пояснив, чи підтримають Україну США у разі перемоги Трампа

9 червня 2023 07:54
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Сунак пояснив, чи підтримають Україну США у разі перемоги Трампа
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час візиту у США. Фото: Reuters/Niall Carson/Pool
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Очільник уряду Великої Британії Ріші Сунак, перебуваючи в США, поспілкувався із лідерами обох партій в Конгресі. За словами Сунака, Україна має тверду підтримку обох головних американських партій.

Про це повідомляє видання CNN.

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Що почув Сунак

Прем’єр-міністр Ріші Сунак у коментарі для CNN пояснив, чи отримуватиме Україна таку ж підтримку від США, як зараз, у разі перемоги на президентських виборах Дональда Трампа чи якогось іншого кандидата від Республіканської партії.

Він наголосив, що багато спілкувався із лідерами Конгресу, які представляють обидві головні політсили Сполучених Штатів — і побачив готовність з обох сторін підтримувати Україну.

"Вчора я провів багато часу в Конгресі, спілкуючись з лідерами обох партій, і я думаю, що є сильна, двопартійна підтримка українських зусиль", — запевнив Сунак.

Що правильного сказав Трамп

Також британський прем’єр наголосив на правильності вимоги Дональда Трампа до країн-членів НАТО, які не інвестують у свою оборону заплановані раніше 2% ВВП.

"Я вважаю розумним і правильним наші очікування, що інші країни НАТО, як і ми, збільшать витрати на оборону до цього рівня", — підкреслив голова британського уряду.

Нагадаємо, учора, 8 червня, Дональду Трампу висунули нові звинувачення за сімома пунктами.

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