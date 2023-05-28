Тегеран образився через дрони та наговорив гидоти на Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Офіційний Тегеран заявляє, що Президент України Володимир Зеленський хоче отримати більше західної зброї. І для цього критикує поставки безпілотників РФ.

Таку думку озвучив речник МЗС Ірану Насер Канаані. Про це пише агенція Reuters.

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"Повторення Президентом України брехливих заяв проти Ісламської Республіки Іран відповідає антиіранській пропаганді та медіа-війні, спрямованій на залучення якомога більшої кількості зброї та фінансової допомоги від західних країн", — заявив речник МЗС Ірану Насер Канаані.

При цьому речник іранського МЗС повторив брехню Тегерана. Мовляв, Україна не хоче чути про незалежне розслідування фактів надання Росії іранських безпілотників.

Зауважимо, днями Президент Володимир Зеленський звернувся до іранського народу. Заявив, що підтримуючи Росію у війні проти України, Іран отримує лише більшу ізоляцію від світу.

"Люди Ірану могли б жити зовсім інакше, якби вас не ставили на один бік із таким злом, як російська агресія. Ваші "Шахеди", які щоночі тероризують Україну, означають лише те, що людей Ірану штовхають ще глибше й глибше на темний бік історії", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо нових санкцій проти росіян. До списку увійшли 51 фізична та 220 юридичних осіб.

Серед компаній, які потрапили під обмеження, значна частина пов'язані з залізницею і транспортними послугами, а також виробники зброї і електроніки. Санкції проти фізичних осіб діятимуть протягом 10 років.