Тегеран обиделся из-за дронов и наговорил гадостей на Зеленского
Официальный Тегеран заявляет, что Президент Украины Владимир Зеленский ожидает больше западного оружия. И для этого критикует поставки беспилотников РФ.
Такое мнение озвучил представитель МИД Ирана Насер Канаани. Об этом пишет агентство Reuters.
"Повторение Президентом Украины лживых заявлений против Исламской Республики Иран отвечает антииранской пропаганде и медиа-войне, направленной на привлечение как можно большего количества оружия и финансовой помощи от западных стран", — заявил представитель МИД Ирана Насер Канаани.
При этом спикер иранского МИД повторил ложь Тегерана. Мол, Украина не хочет слышать о независимом расследовании фактов предоставления России иранских беспилотников.
Заметим, что на днях Президент Владимир Зеленский обратился к иранскому народу. Заявил, что, поддерживая Россию в войне против Украины, Иран получает лишь большую изоляцию от мира.
"Люди Ирана могли бы жить совсем иначе, если бы вас не ставили на одну сторону с таким злом, как российская агрессия. Ваши "Шахеды", каждую ночь терроризирующие Украину, означают лишь то, что людей Ирана толкают еще глубже и глубже на темную сторону истории ", — заявил Зеленский.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о новых санкциях против россиян. В список вошли 51 физическое и 220 юридических лиц.
Среди попавших под ограничения компаний значительная часть связана с железной дорогой и транспортными услугами, а также производители оружия и электроники. Санкции против физических лиц будут действовать в течение 10 лет.