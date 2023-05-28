Тегеран обиделся из-за дронов и наговорил гадостей на Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Официальный Тегеран заявляет, что Президент Украины Владимир Зеленский ожидает больше западного оружия. И для этого критикует поставки беспилотников РФ.

Такое мнение озвучил представитель МИД Ирана Насер Канаани. Об этом пишет агентство Reuters.

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"Повторение Президентом Украины лживых заявлений против Исламской Республики Иран отвечает антииранской пропаганде и медиа-войне, направленной на привлечение как можно большего количества оружия и финансовой помощи от западных стран", — заявил представитель МИД Ирана Насер Канаани.

При этом спикер иранского МИД повторил ложь Тегерана. Мол, Украина не хочет слышать о независимом расследовании фактов предоставления России иранских беспилотников.

Заметим, что на днях Президент Владимир Зеленский обратился к иранскому народу. Заявил, что, поддерживая Россию в войне против Украины, Иран получает лишь большую изоляцию от мира.

"Люди Ирана могли бы жить совсем иначе, если бы вас не ставили на одну сторону с таким злом, как российская агрессия. Ваши "Шахеды", каждую ночь терроризирующие Украину, означают лишь то, что людей Ирана толкают еще глубже и глубже на темную сторону истории ", — заявил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о новых санкциях против россиян. В список вошли 51 физическое и 220 юридических лиц.

Среди попавших под ограничения компаний значительная часть связана с железной дорогой и транспортными услугами, а также производители оружия и электроники. Санкции против физических лиц будут действовать в течение 10 лет.