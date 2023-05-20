Тайвань не будет провоцировать Китай, но и не поддастся давлению, — Цай Инвень

Президент Китайской Республики Цай Инвень. Фото: Reuters/Carlos Garcia Rawlins/File Photo

Китайская республика (Тайвань) не создает рисков для КНР и мира. Но при этом изменение статуса-кво острова со стороны Китайской Народной Республики военными методами недопустимо.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Война – не вариант

Президент Китайской Республики Цай Инвень заявила, что война не является вариантом решения вопросов между Китаем и Тайванем.

"Ни одна сторона не может в одностороннем порядке изменить статус-кво немирными средствами", — подчеркнула глава Тайваня.

Ни провокаций, ни прогибаний

Цай Инвэнь заверила, что Тайвань не планирует провокаций против Китайской Народной Республики.

Но при этом Китайская Республика не будет и поддаваться давлению со стороны КНР.

"Хотя Тайвань окружен рисками, он ни в коем случае не создает риски. Мы являемся ответственными менеджерами по рискам, поэтому Тайвань будет стоять вместе с демократическими странами и сообществами по всему миру, чтобы совместно нейтрализовать риски", — подчеркнула глава Тайваня.

Напомним, 18 мая министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты планируют предоставить Тайваню дополнительную военную помощь. Причиной тому стало усиление военного давления со стороны Китая.