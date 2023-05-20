Тайвань не будет провоцировать Китай, но и не поддастся давлению, — Цай Инвень
Китайская республика (Тайвань) не создает рисков для КНР и мира. Но при этом изменение статуса-кво острова со стороны Китайской Народной Республики военными методами недопустимо.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Война – не вариант
Президент Китайской Республики Цай Инвень заявила, что война не является вариантом решения вопросов между Китаем и Тайванем.
"Ни одна сторона не может в одностороннем порядке изменить статус-кво немирными средствами", — подчеркнула глава Тайваня.
Ни провокаций, ни прогибаний
Цай Инвэнь заверила, что Тайвань не планирует провокаций против Китайской Народной Республики.
Но при этом Китайская Республика не будет и поддаваться давлению со стороны КНР.
"Хотя Тайвань окружен рисками, он ни в коем случае не создает риски. Мы являемся ответственными менеджерами по рискам, поэтому Тайвань будет стоять вместе с демократическими странами и сообществами по всему миру, чтобы совместно нейтрализовать риски", — подчеркнула глава Тайваня.
Напомним, 18 мая министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты планируют предоставить Тайваню дополнительную военную помощь. Причиной тому стало усиление военного давления со стороны Китая.