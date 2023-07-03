Таємний візит директора ЦРУ в Київ: Зеленський розповів, що його здивувало

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що діалоги між ним та директором Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільямом Бернсом мають зберігатися таємно від громадськості. За словами українського лідера, зазвичай розмови стосуються України

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю CNN.

Читайте також:

Розмови з ЦРУ

Зеленський підкреслив, що питання, що обговорюються в рамках його зв'язку з керівником ЦРУ, мають важливе значення і зазвичай стосуються інтересів України та її готовності до дій.

Також Президент зазначив, що був вражений, коли інформація про візит Бернса до Києва стала доступною через засоби масової інформації.

Президент України запевняє, що у відносинах із ЦРУ немає таємниць, оскільки вони підтримують тісний зв'язок, і їхні спецслужби співпрацюють одна з одною. При цьому він відзначив свій близький зв'язок з Бернсом і наголосив, що він регулярно обговорює з ним критично важливі питання, зокрема ті, що пов'язані з військовою сферою.

Нагадаємо, бунт Євгена Пригожина показав, що Володимир Путін не контролює ситуацію в регіонах Російської Федерації. Таким чином, Президент України Володимир Зеленський прокоментував нещодавні події в Росії, бунт Євгена Пригожина і те, як на ці події відреагував Володимир Путін.

Також Зеленський повідомив, що Кримський півострів має бути обов'язково деокупований. Без визволення Криму війна проти російських окупантів не може вважатися завершеною, це не буде перемогою.