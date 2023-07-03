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Путин теряет контроль над Россией, — Зеленский

3 июля 2023 14:58
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Путин теряет контроль над Россией, — Зеленский
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: скриншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Вертикаль путинской власти рушится. Бунт Евгения Пригожина показал, что Владимир Путин не контролирует ситуацию в регионах Российской Федерации.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию CNN.

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Слабый Путин

Владимир Зеленский прокомментировал недавние события в России, бунт Евгения Пригожина и то, как на эти события отреагировал Владимир Путин.

"Мы увидели реакцию Путина. Это была реакция слабака", — подчеркнул Президент Украины.

Кремль не контролирует Россию

Зеленский добавил, что бунт Пригожина фактически продемонстрировал разрушение путинской вертикали власти,

"Мы увидели, что он не все контролирует. Продвижение "Вагнера" вглубь России и захват некоторых регионов показало, насколько легко это сделать. Путин не контролирует ситуацию в регионах", уверен Президент Украины.

Напомним, издание The New York Times отметило — бунт Евгения Пригожина и реакция на него Кремля показали, что сегодня власть российского диктатора Владимира Путина слаба как никогда за более чем два десятилетия его правления.

Добавим, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что российский президент Владимир Путин стал слабее из-за бунта главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Это показывает, что он "не единственный хозяин в городе" и "потерял монополию на силу".

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