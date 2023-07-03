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Тайный визит директора ЦРУ в Киев: Зеленский рассказал, что его удивило

3 июля 2023 16:46
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Тайный визит директора ЦРУ в Киев: Зеленский рассказал, что его удивило
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалоги между ним и директором Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильямом Бернсом должны сохраняться в тайне от общественности. По словам украинского лидера, обычно разговоры касаются Украины 

Об этом Зеленский рассказал в интервью CNN.

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Зеленский подчеркнул, что обсуждаемые вопросы в рамках его связи с руководителем ЦРУ имеют важное значение и обычно касаются интересов Украины и ее готовности к действиям. 

Также Президент указал, что был крайне удивлен, когда информация о визите Бернса в Киев стала доступной через средства массовой информации.

Президент Украины уверяет, что в отношениях с ЦРУ нет тайн, поскольку они поддерживают тесную связь и их спецслужбы сотрудничают друг с другом. При этом он отметил свою близкую связь с Бернсом и подчеркнул, что он регулярно обсуждает с ним критически важные вопросы, в том числе те, которые связаны с военной сферой.

Напомним, что бунт Евгения Пригожина показал, что Владимир Путин не контролирует ситуацию в регионах Российской Федерации. Таким образом Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал недавние события в России, бунт Евгения Пригожина и то, как на эти события отреагировал Владимир Путин.

Также Зеленский сообщил, что Крымский полуостров должен быть обязательно деоккупирован. Без освобождения Крыма война против российских оккупантов не может считаться завершенной, это не будет победой.

 

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