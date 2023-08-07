Саммит мира в Саудовской Аравии: что решили по Украине

Владимир Зеленский и украинская делегация во время визита в Саудовскую Аравию 19 мая 2023 года. Фото: ОП

В минувшие выходные в городе Джидда, в Саудовской Аравии, прошли двухдневные переговоры по окончанию войны в Украине. Формулу мира обсудили представители более 40 стран.

Делегации не приняли конкретные решения, а договорились в дальнейшем продолжить общение.

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Прорывом саммита стало участие Китая, ранее отказывавшегося от этого. И судя по сообщениям западной прессы, участие официального Пекина было конструктивным. Россию на встречи не пригласили.

Каким же был саммит в Джидде — читайте в Новини.LIVE.

Не все понимают, что Россия должна уйти из Украины

В общем, переговоры в саудовской Джидде 5-6 августа — это уже вторая большая встреча мировых стран относительно возможных условий окончания войны в Украине. Первый раунд прошел в датской столице Копенгаген 26 июня этого года. И если тогда участвовало чуть больше десятка стран, то уже 5-6 августа в Джидду съехались делегации 40 стран.

В их числе США, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, Великобритания, Мексика, Турция, Индонезия, Япония, Чили и страны Евросоюза. Успехом стало привлечение к дискуссиям стран, занимающих нейтральную позицию по поводу войны России в Украине.

Саммит мира в Джидде. Фото: ТГ Андрей Ермак

"Очень продуктивными" назвал данные консультации глава Офиса Президента Андрей Ермак, возглавлявший украинскую делегацию. И честно добавил, что "были разные взгляды", но все привержены принципам уважения суверенитета и незыблемости территориальной целостности Украины.

Не все страны понимают, почему Россия должна покинуть территорию Украины для завершения войны и этот вопрос был одним из самых сложных на полях саммита в Саудовской Аравии, — пояснил в эфире "Радио Свобода" советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, некоторые страны до сих пор думают, что между Россией и Украиной есть какие-то территориальные споры.

"Не все страны занимают проукраинскую позицию и думают, что это вопрос территориальных нюансов между Украиной и Россией. Так же не все страны глубоко разбираются в этом конфликте, а некоторые продолжают считать Россию способной проводить масштабные военные кампании", — говорит Подоляк.

"Сложно объяснить, что если мы хотим финализировать именно войну, найти ее финал, тогда Россия должна проиграть. Если мы хотим продолжать войну, и таким образом максимально дискредитировать международное право, то тогда надо о чем-то договариваться с РФ. Не все это понимают, и это наиболее сложные вопросы", — подытожил он.

Китай впервые принял участие в саммите мира

В целом, по сообщениям западной прессы, в частности FT, достаточно "конструктивную позицию" на переговорах об окончании войны РФ против Украины проявил Китай.

Многие политики считают, что КНР один из тех глобальных игроков, которые в состоянии оказывать реальное давление на руководство России закончить войну в Украине. И если раньше КНР публично не говорила о войне, то теперь дала понять, что готова участвовать в дальнейших переговорах по ее окончанию.

По данным итальянского издания Corriere della Sera, после первого дня консультаций участники саммита достигли согласия по двум вопросам:

участники переговоров о войне в Украине считают: в основе любого мирного соглашения должно быть уважение территориальной целостности и суверенитета Украины и верховенство Устава ООН;

участники также договорились создать рабочие группы по обсуждению плана урегулирования войны в Украине, предложенного Киевом.

Кроме этого, идут переговоры по срокам проведения встречи глав государств уже до конца года.

Китай — друг России, но есть "но"

Член Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко в комментарии Новини.LIVE отметил, что украинские медиа чрезмерно акцентируют внимание на теме участия Китая. Мол, она важна лишь с одной точки зрения — как маркер и показатель того, что даже друзья России не могут игнорировать меры по ее сдерживанию.

Богдан Яременко. Фото: "Слуга народа"

Яременко отмечает, что Китай является другом России и этот факт сомнений не вызывает. Но взгляд Китая на мир и причины этой войны на много больше соответствует взглядам России, чем кого-либо другого.

"Это очевидно и это не изменилось. Здесь более показательна изоляция России, но Китай участвует в этой встрече, все же как друг России и государство, в том числе пытающееся отстаивать и российский взгляд на вещи. Однако очевидно, что даже те, кто хочет помочь России, не могут игнорировать антироссийские меры. Это становится мейнстримом. Многие страны, в том числе и Китай соглашаются, что с Россией очень трудно говорить или невозможно. Поэтому некоторые вопросы можно обсуждать уже без нее", — подчеркнул Яременко.

По мнению депутата и дипломата, самым главным на встрече в Джидде стала способность Украины создавать международный политический ландшафт.

Ведь до этого страна такой возможности не имела. Как правило, все внешнеполитические инициативы со стороны официального Киева или не имели успеха, или происходили в рамках чьих-то других инициатив, или в фарватере политики России, ЕС или США.

"Мы постоянно подстраивались. А теперь ситуация такова, что подстраиваться Украине не под кого, потому что никто полностью не отвечает нашим интересам. Но какие бы ни были инициативы по мирным планам, южноафриканский, китайский и т.д., Украина проводит свой мирный план. И у нас получается. Эта способность очень важна", — говорит Яременко.

Он также добавил, что Украина сейчас находится в очень сложной ситуации и фактически нечего предложить странам глобального юга в плане определенных политических, экономических или военных пряников. И, несмотря на это, Украине удается достучаться до них, вовлечь в свой контекст и понимание своих проблем.

"Это говорит о возможностях Украины и украинской дипломатии. И это очень важно. Потому что пока нам удается распространять правду о себе и навязывать определенные восприятия. Это немалое достижение. Важно также и то, что встреча в Джидде — не разовая акция, а подготовка к чему-то большему", — подытожил Яременко.

В конце концов, после двух дней встреч и разговоров в Джидде, в итоговом коммюнике делегации 40 стран отметили, что продолжат дальнейшие консультации. Когда именно и где состоится третий раунд переговоров — пока неизвестно.